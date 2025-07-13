فايننشال تايمز: أمريكا تضغط على اليابان وأستراليا لتحديد دورهما في حال اندلاع حرب مع الصين

واشنطن: تضغط حكومة الولايات المتحدة على اليابان وأستراليا لتوضيح دورهما في حال اندلاع حرب بين أمريكا والصين بسبب تايوان، في خطوة أثارت غضب الدولتين الحليفتين لأمريكا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس السبت.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصحيفة نقلت عن خمسة أشخاص على صلة بالأمر القول إن البريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع للسياسات ظل يضغط على المسؤولين اليابانيين والأستراليين في مجال الدفاع بشأن هذه المسألة خلال الأشهر الأخيرة.

من جهته، قال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي اليوم الأحد، إن بلاده لن تلزم نفسها مسبقا بإرسال قوات إلى أي صراع، وذلك ردا على تقرير يفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) طلبت من حليفتها توضيح الدور الذي ستضطلع به إذا اندلعت حرب بين الولايات المتحدة والصين بسبب تايوان.

وأضاف كونروي في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة الأسترالية: “أستراليا تعطي الأولوية لسيادتها، ولا نناقش أي افتراضات”.

وقال: “قرار الالتزام بإرسال قوات أسترالية إلى أي صراع ستتخذه الحكومة في حينه، وليس مسبقا”.

وقال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، في تصريحات أدلى بها في شنغهاي في مستهل زيارة تستغرق ستة أيام للصين ستركز على الأرجح على الأمن والتجارة، إن بلاده لا تريد أي تغير في الوضع الراهن لتايوان.

وعبر كونروي عن قلق أستراليا من التعزيزات العسكرية الصينية لا سيما في ما يتعلق بقواتها النووية والتقليدية. وقال إن بلاده ترغب في إرساء توازن في منطقة المحيطين الهندي والهادي بحيث لا تهيمن أي دولة على المنطقة.

وقال في إشارة إلى جزر المحيط الهادي: “تسعى الصين لامتلاك قاعدة عسكرية في المنطقة، ونحن نعمل جاهدين لنكون الشريك الأمني الرئيسي المفضل للمنطقة، لأننا لا نعتقد أن إقامة قاعدة صينية هناك يخدم مصالح أستراليا”.

“منع الحروب”

انطلقت اليوم الأحد في ميناء سيدني أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة، وسيشارك فيها 40 ألف جندي من 19 دولة منها اليابان وكوريا الجنوبية والهند وبريطانيا وفرنسا وكندا.

وقال كونروي إن البحرية الصينية ربما تراقب تلك المناورات لجمع معلومات كما فعلت من قبل.

وقال الأميرال جاستن جونز، قائد العمليات المشتركة لقوات الدفاع الأسترالية إن المناورات الحربية ستجرى على مساحة تمتد آلاف الكيلومترات وتشمل تدريبا على خوض حرب بشكل مشترك.

وقال للصحافيين إن التدريبات التي تجري جوا وبحرا وبرا وفي الفضاء على مدى أسبوعين “ستختبر قدرتنا على نقل قواتنا إلى الشمال من أستراليا والعمل أيضا انطلاقا من أراضينا”.

وتابع قائلا: “سأترك للصين مهمة تفسير ما الذي تعنيه رغبة 19 دولة من الأصدقاء والحلفاء والشركاء في تنفيذ عمليات معا في المنطقة. لكن بالنسبة لي إنها دول تبحث عن التطلع المشترك للسلام والاستقرار وأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة”.

وقال اللفتنانت جنرال جويل فاول، نائب القائد العام لمنطقة المحيط الهادي في الجيش الأمريكي، إن المناورات تحسن جاهزية الجيوش للرد المشترك وتعتبر “آلية ردع لأن هدفنا النهائي هو منع الحروب”.

وأضاف: “بمقدورنا أن نفعل كل ذلك وحدنا وبسرعة، لكن لأننا نريد أن نتخطى ذلك لما هو أبعد، علينا أن نقوم بذلك معا وهذا مهم بسبب الاضطراب القائم في المنطقة”.

والولايات المتحدة حليف أمني رئيسي لأستراليا. ورغم أن أستراليا لا تسمح بوجود قواعد أجنبية، فإن الجيش الأمريكي يعزز وجوده الدوري ومخازن الوقود في القواعد الأسترالية، التي ستضم غواصات أمريكية من طراز فرجينيا في ميناء غرب أستراليا ابتداء من 2027.

ويقول محللون إن هذه القواعد ستلعب دورا رئيسيا في دعم القوات الأمريكية في أي صراع بشأن تايوان.

(وكالات)