فايننشال تايمز: أمريكا عقدت محادثات سرية مع إيران بشأن هجمات البحر الأحمر

واشنطن: كشفت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة عقدت محادثات سرية مع إيران بشأن هجمات البحر الأحمر.
وجاء في تقرير الصحيفة أن واشنطن أجرت محادثات سرية مع إيران هذا العام في محاولة لإقناع طهران باستخدام نفوذها على حركة الحوثي اليمنية لإنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين.
وقال المسؤولون إن المفاوضات غير المباشرة، التي أثارت خلالها واشنطن أيضًا مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني المتوسع، جرت في عُمان في يناير وكانت الأولى بين الخصمين منذ عشرة أشهر.
وترأس الوفد الأمريكي مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الخاص إلى إيران أبرام بالي، فيما مثل الطرف الإيراني نائب وزير الخارجية علي باقري كاني، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين.
وقال المسؤولون إن الوسطاء العمانيين قاموا برحلات مكوكية بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين، الذين لم يتحدثوا بشكل مباشر.
وتسلط المحادثات الضوء على كيفية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القنوات الدبلوماسية مع الخصوم، إلى جانب الردع العسكري، في محاولة لتهدئة موجة الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي اندلعت بسبب الحرب على غزة.
وكان من المقرر إجراء جولة ثانية من المفاوضات بمشاركة ماكغورك في فبراير/شباط، ولكن تم تأجيلها عندما أصبح منخرطا في الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
ويستهدف الحوثيون السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل تضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.
ومنذ بدأت واشنطن ولندن بشن غارات في العمق اليمني، أعلنت جماعة الحوثي أن السفن الأمريكية والبريطانية أهداف عسكرية.
إيران والامريكان وجهان لعملة الشيطان .
الله يحفظلك دول اهل السنة الذين لا يجرؤون عن ادخال قنينة ماء الي غزة. بالمناسبة، من يدعم اليمن بالمال والسلاح ليستمر بمساندة اهلنا في غزة؟ من يساعد المقاومة اللبنانية والعراقية للاستمرار بمساندة اهلنا في غزة؟ ابن اشاوس دول الخليج وتركيا ومصر والأردن. بالله عليكم استحوا.
لذلك شعاراتهم ضد أمريكا اكاذيب فارسية.
الأسلحة الإيرانية وصلت إلى روسيا لضرب أوكرانيا ولم تستطع الوصول إلى غزة لضرب “العدو الكلاسيكي”.
ايران حاولت ايصال اسلحتها، ولكن البحرين والامارات طلبوا منها التريث لان جيوشهما تتحرك الان نحو القدس لتحريرها. طول بالك عليهم شوي لنشوف نتائج جهود البحرين والامارات.
الفعل لليمن والصيت لإيران … وما زال البعض من العرب يتمسح بإيران وبوليها.
والله لو كانت الامارات هي من تقدم الاسناد لليمن لاصبح الفعل لليمن والصيت للامارات. فهمك كفاية يا كبير.
الكل يخاف ويشترى
الكل اله ثمنه
الكل يتاجر بدماء الشرفاء