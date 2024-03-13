فايننشال تايمز: أمريكا عقدت محادثات سرية مع إيران بشأن هجمات البحر الأحمر

واشنطن: كشفت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة عقدت محادثات سرية مع إيران بشأن هجمات البحر الأحمر.

وجاء في تقرير الصحيفة أن واشنطن أجرت محادثات سرية مع إيران هذا العام في محاولة لإقناع طهران باستخدام نفوذها على حركة الحوثي اليمنية لإنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين.

وقال المسؤولون إن المفاوضات غير المباشرة، التي أثارت خلالها واشنطن أيضًا مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني المتوسع، جرت في عُمان في يناير وكانت الأولى بين الخصمين منذ عشرة أشهر.

وترأس الوفد الأمريكي مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الخاص إلى إيران أبرام بالي، فيما مثل الطرف الإيراني نائب وزير الخارجية علي باقري كاني، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين.

وقال المسؤولون إن الوسطاء العمانيين قاموا برحلات مكوكية بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين، الذين لم يتحدثوا بشكل مباشر.

وتسلط المحادثات الضوء على كيفية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القنوات الدبلوماسية مع الخصوم، إلى جانب الردع العسكري، في محاولة لتهدئة موجة الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي اندلعت بسبب الحرب على غزة.

وكان من المقرر إجراء جولة ثانية من المفاوضات بمشاركة ماكغورك في فبراير/شباط، ولكن تم تأجيلها عندما أصبح منخرطا في الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

ويستهدف الحوثيون السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل تضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ بدأت واشنطن ولندن بشن غارات في العمق اليمني، أعلنت جماعة الحوثي أن السفن الأمريكية والبريطانية أهداف عسكرية.