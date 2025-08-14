فايننشال تايمز: استقالة 4 موظفين من شركة أمريكية ساهمت في إنشاء “مؤسسة غزة الإنسانية” كانت إنذارا مبكرا حول خطورة المشروع

لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا أعده ستيفن فولي قال فيه إن أربعة من موظفي الشركة الاستشارية الأمريكية “بوسطن كونسالتينغ غروب” (بي سي جي) استقالوا من عملهم نظرا لمخاوفهم من تورط الشركة في دعم مؤسسة غزة الإنسانية التي خرجت عملياتها عن السيطرة، وأدت لقتل مئات الفلسطينيين وهم يحاولون الحصول على المواد الغذائية من مراكزها القليلة في جنوب غزة، وقبل أن يتحول المشروع إلى أزمة سمعة للمجموعة التي حاولت التنصل من عملها الاستشاري والمساعدة على إنشاء المؤسسة.

وقد أصبحت هذه الاستقالات محط تركيز المحققين الذين يبحثون فيما وصفته “بي سي جي” فشل الإجراءات المحيطة بعملها مع مؤسسة غزة الإنسانية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المجموعة إن الشركاء الذين يقودون المشروع “تكتموا” على أسباب مغادرة أعضاء الفريق. وقد عملت “بي سي جي” لمدة سبعة أشهر للمساعدة في إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، وهي برنامج توزيع أغذية مدعوم من إسرائيل، وحل محل جهود الإغاثة التقليدية التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، ولقي إدانة دولية.

وقرر مسؤولو “بي سي جي” التوقف عن المشاركة في المشروع عشية الإعلان عن بدءعمليات مؤسسة غزة الإنسانية في أيار/ مايو الماضي، قائلين إن الشركاء الأمريكيين المسؤولين لم يلتزموا بشروط العقد الرسمي وضللوا رؤساءهم.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المراحل الأولى من المشروع قولهم إن ثلاثة موظفين أمريكيين تم اختيارهم للعمل فيه قرروا الانسحاب بعد يوم واحد فقط من انضمامهم.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت شركة “أوربيس” وهي شركة تعهدات أمنية أمريكية متعاقدة مع مركز أبحاث إسرائيلي، العمل مع “بي سي جي” على أساس تطوعي.

وقال أشخاص تحدثوا إلى الثلاثي إنهم عبّرواعن مخاوفهم بشأن الحاجة للتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، من بين أمور أخرى.

وتمت العودة للعمل، الذي أطلقت عليه “بي سي جي” الاسم الرمزي “مشروع أورورا”، بفريق مختلف تم اختياره من جهات أخرى في قسم الدفاع الأمريكي التابع للشركة. وغادر أحد أعضاء الفريق الجديد بعد بضعة أسابيع فقط من العمل مع شركة “أوربيس” مشيرا إلى عدم ارتياحه للاعتماد على المتعهدين الأمنين الخاصين الذين عملوا في الجيش سابقا، وشكوكه من جدوى المشروع، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وفي هذه الفترة المبكرة، ناقش فريق “بي سي جي” المخاطر على سمعتها بسبب تعاونها مع المتعهدين الأمنين الخاصين، والمسائل التي قد تنشأ في حال فشل مؤسسة غزة الإنسانية ببناء دعم واسع لعملياتها. وطلب الشريك الرئيسي منهم وضع قائمة بمخاوفهم، وغادر المستشار، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي، المشروع بعد فترة وجيزة من هذا التدريب. ودرست شركة المحاماة ويلمر هيل، التي استعانت بها “بي سي جي” لإجراء التحقيق في مشروع أورورا، حالات المغادرة الأربعة في وقت مبكر، وقائمة المخاوف، وطرح محاموها أسئلة حول ما إذا كانت القضايا المثارة قد عولجت بشكل صحيح.

وقالت بي سي جي: “إن مشاركتنا في العمل في غزة جاءت نتيجة سوء سلوك فردي متعمد، بما في ذلك التعتيم على أسباب مغادرة الفريق”. وأضافت: “لقد قمنا بجهود على مستوى الشركة لضمان عدم التحايل على ضوابطنا وتعزيز ثقافة التعبير عن الرأي”.

ولم تتعاون منظمات الإغاثة الرئيسية من مؤسسة غزة الإنسانية لانتهاكها مبادئ الاستقلالية في العمل الإغاثي، وأدانت الأمم المتحدة المؤسسة باعتبارها “ستارا” لأهداف الحرب الإسرائيلية. ولم تؤد المراكز القليلة التي أنشاتها المؤسسة لتوزيع المساعدات، إلى تخفيف المجاعة في القطاع، بل أدت لقتل مئات الفلسطينيين وهم في طريقهم للحصول على الطعام أو أثناء الانتظار أمام المراكز التي أقيمت بجنوب غزة وفي مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وتؤكد “بي سي جي” التزامها بالحيادية السياسية والتمسك بالمبادئ الإنسانية، وأن الشريكين في المشروع زعما زورا أن مؤسسة غزة الإنسانية تحظى بدعم واسع من أطراف متعددة.

وقد وضع الشريكان ما أسمياه “حواجز” حول المشروع، شملت منع السفر إلى غزة نفسها، ووعدا بعدم إشراك موظفي “بي سي جي” العاملين في مكاتبها بالشرق الأوسط أو إسرائيل، حسب قول أشخاص مطلعين على الأمر.

وفصلت “بي سي جي” الشريكين في حزيران/ يونيو، كما استقال اثنان من كبار المديرين التنفيذيين اللذين كانا على دراية بالمشروع، من مناصبهما الإدارية.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن فريق “بي سي جي” وضع أيضا نمذجة مالية لقطاع غزة بعد الحرب طلبه رجال الأعمال الإسرائيليون الذين ساعدوا في تطوير مؤسسة غزة الإنسانية. وتم فيه تقدير التكاليف والأثر الاقتصادي لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دول أخرى، بما في ذلك الصومال. وعلقت العديد من منظمات الإغاثة التي عملت مع “بي سي جي” في السابق شراكاتها في انتظار نتائج تحقيق ويلمر هيل.

وقال كريستوف شفايزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي سي جي”، بأن هذه الحادثة “مؤلمة للغاية ومخيبة للآمال جدا”.

وبعد اندلاع الحرب في غزة، وافقت “بي سي جي” على مشاريع متعددة تتعلق بغزة. وعمل فريق من الاستشاريين مع شركة فوغبو، وهي شركة خاصة أسسها قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين، ومؤسسة خيرية تابعة لها تهدف إلى إيصال المساعدات إلى القطاع بحرا من قبرص. كما عرضت الشركة الاستشارية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مساعدتها في تنظيم جهود الإغاثة الفلسطينية وجمع التبرعات، على الرغم من عدم الاتفاق على أي عمل.