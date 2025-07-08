فايننشال تايمز: النظام الجزائري موزع بين دعمه للفلسطينيين والصحراويين وحاجته لأصدقاء دوليين

لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا أعدته هبة صالح وليلى عبود، تناولتا فيه التحديات التي تواجه النظام الجزائري الحاكم، والتوترات مع الإمارات وفرنسا وروسيا وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى التطور الأخير في العلاقات الجزائرية- المغربية والمتعلق بقضية الصحراء، حيث قالت إن قرار بريطانيا دعم خطة المغرب في نزاعه على الصحراء الغربية كان “نكسة” جديدة للجزائريين، وتركهم يشعرون بالحصار والمرارة في وجه انتصارات منافسهم الألد: المغرب.

فانضمام بريطانيا إلى فرنسا والولايات المتحدة يعني أن ثلاثة دول من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتت تدعم الخطة المغربية للصحراء الغربية، ضد استقلال المنطقة التي تعتبر الجزائر أهم داعم له.

عبّرت الجزائر المؤيدة الشديدة للفلسطينيين عن انزعاجها من تطبيع المغرب مع إسرائيل، والذي كان ثمنا لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. كما تخشى الجزائر من تطور العلاقات العسكرية المغربية- الإسرائيلية

وعلق ريكاردو فابييني، مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن قرار بريطانيا “سيئ جدا” للجزائريين، وبخاصة أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة باتت تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية. وقال إن القرار البريطاني يرسل رسالة قوية وهي أن القوى الغربية الرئيسية تقف وراء هذا، مضيفا أن الجزائريين أصبحوا “معزولين”، كما هو واضح.

وتشير الصحيفة إلى أن القرار البريطاني هو الأخير من سلسلة تطورات جيوسياسية غير مريحة للجزائر وسكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة. ويشعر قادة الجزائر بأنهم محاصرون من قوى معادية، حيث يزيد المغرب والإمارات وإسرائيل من تأثيرهم في المنطقة، كما يقول المحللون. هذا إلى جانب التوتر في العلاقات مع فرنسا، الدولة التي استعمرت البلاد في السابق وكانت من أهم شركائها.

وأقام المغرب والإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020، وكانت الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية لها في الصحراء الغربية المتنازع عليها، وفي نفس العام.

وقد عبّرت الجزائر المؤيدة الشديدة للفلسطينيين عن انزعاجها من تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، والذي كان ثمنا لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. كما تخشى الجزائر من تطور العلاقات العسكرية المغربية- الإسرائيلية، حيث نظما مناورات مشتركة وتقوم شركة إسرائيلية ببناء مصنع للمسيرات في المغرب.

وتضيف الصحيفة أن الجزائر التي خاضت حرب تحرير شرسة ضد الاستعمار الفرنسي ونالت استقلالها في عام 1962 تتعامل مع القضية الصحراوية كجزء من محاولات التخلص من بقايا الاستعمار، وجعلها في مركز سياستها الخارجية.

وقال الباحث الجزائري رؤوف فراح إن “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو جوهر القانون الدولي والسياسة الجزائرية”، وأضاف: “إنه حق يؤيده جميع الجزائريين”.

وتتفق معه إيزابيل ويرينفيلز، الزميلة البارزة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: “الجميع في الجزائر يتعاملون مع الأمور بحساسية بالغة، لكن الجزائر لا تزال تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية مبدئية تتماشى مع إطار الأمم المتحدة”. وأضافت: “قد يكون هذا الأمر متناقضا ومتصلبا، لكنه أمر يفخر به الجزائريون، لذا فهو أيضا مصدر لشرعية النظام”.

وتقول الدول التي تدعم الخطة المغربية بأنها حل موثوق لصراع طويل. فقد كان من المقرر أن تجري الأمم المتحدة استفتاء على وضعية الصحراء عام 1992، لكن الخلافات عرقلته.

ويشعر قادة الجزائر بالقلق من نشاطات الإمارات التي تنتهج سياسة خارجية حازمة وتدخلية، وقالت إنها ستمول خط أنابيب غاز بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب ثم أوروبا، ولو حصل هذا فسينافس الأسواق الرئيسية للغاز الطبيعي من الجزائر. وتواجه الجزائر تحديات أخرى في منطقة الساحل والصحراء، حيث ينشط الجنود الروس وعناصر سابقون في شركة المرتزقة، فاغنر، حيث يتراجع التأثير الجزائري. كما تعاني علاقات الجزائر مع فرنسا من توتر مستمر.

الجزائر التي خاضت حرب تحرير شرسة ضد الاستعمار الفرنسي تتعامل مع القضية الصحراوية ضمن التخلص من بقايا الاستعمار، وجعلتها في مركز سياستها الخارجية

وفي العام الماضي حذر الرئيس عبد المجيد تبون من أن هناك حدودا للصبر الجزائري، حيث أشار إلى دولة لم يسمها، وفهم أنه يعني الإمارات التي تستخدم ثروتها لـ”تدمير المنطقة”. وقال: “في كل مكان يقاتل فيه الناس بعضهم تجد أموالها، في الجوار وهي في مالي وليبيا والسودان”.

وانفجر الغضب على الإمارات في أيار/ مايو عندما زعم مؤرخ جزائري على قناة إماراتية أن هوية الأمازيغ في الجزائر هي “مشروع فرنسي- صهيوني”. واعتبر الجزائريون التصريحات هجوما على الوحدة الوطنية، حيث شنت أجهزة التلفزة الوطنية هجوما على الإمارات باعتبارها كيانا مصطنعا و”مصنعا للانقسام والشرور” و”باعت شرفها لقتلة الأطفال”، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية ضد غزة. وتعيش الجزائر أزمة دبلوماسية مستعصية مع فرنسا التي تعيش فيها أكبر جالية جزائرية في الشتات.

ومن ذلك موقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في تموز/ يوليو 2024 الذي أنهى فيه الموقف الفرنسي الغامض من الصحراء الغربية، بسبب ما قال المسؤولون الفرنسيون إن الجهود الدبلوماسية في القضية لم تثمر لأن من السهل العمل مع المغرب أكثر من الجزائر. وهو ما اعتبر خيانة وأدى لاستدعاء السفير الجزائري من فرنسا وإلغاء كل التعاون الأمني وفي الهجرة. وتفاقمت الأزمة، بعد الحكم على الكاتب بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال الجزائريين الذين تريد فرنسا ترحيلهم.

وترى الصحيفة أن النظام الجزائري يواجه الآن معضلة بين دعمه الثابت للقضيتين الفلسطينية والصحراوية وحاجته إلى أصدقاء دوليين. ويرى محللون أنه قد يقرر التعاون بشكل أوثق مع فرنسا والولايات المتحدة.

ويعتقد فابياني من مجموعة الأزمات الدولية أن النهج التصالحي مع القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا ممكن، ولكن ليس مع المغرب والإمارات اللتين تقيمان علاقات مع إسرائيل، وهذا “لا يتوافق مع الخطاب الوطني الجزائري الحالي”.