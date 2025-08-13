فايننشال تايمز: فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في إعادة فرض العقوبات على إيران

أفادت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

أضاف التقرير نقلا عن رسالة اطلعت عليها الصحيفة أن وزراء خارجية ما تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء للإشارة إلى احتمال “إعادة فرض العقوبات” ما لم تتخذ إيران إجراء.

وقال الوزراء في الرسالة “لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات”.

ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات “جادة وصريحة ومفصلة” مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع نووية إيرانية.

ولم يتسن التحقق من صحة التقرير حتى الآن.

(رويترز)