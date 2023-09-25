فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية في الخامس من الشهر المقبل

القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت الهيئة المصرية للانتخابات، فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة يوم الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تستمر الهيئة في تلقى طلبات الترشح حتى الرابع عشر من الشهر نفسه.

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، على أن يخصص قاضي لكل صندوق اقتراع.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي لإعلان الجدول الزمني للانتخابات، إن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2023.

وبحسب القرار، تجري الانتخابات في خارج مصر، أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفي الداخل، أيام 10 و11 و 12 من الشهر نفسه.

ونص القرار على إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ونشرها يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

على أن تبدأ انتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتجري انتخابات الإعادة في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 16 يناير/ كانون الثاني المقبل.