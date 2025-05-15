فتح تحقيق بحق مدافع ريال مدريد بسبب فيديو جنسي مع قاصر

مدريد: فتحت السلطات القضائية الإسبانية رسميا تحقيقا بحق مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو، إلى جانب ثلاثة لاعبين سابقين آخرين في النادي الملكي، بسبب نشر تسجيل لفيديو بطابع جنسي يتعلق بقاصر، حسب وثيقة قضائية.

وجاء في الوثيقة أن قاضي محكمة سان بارتولوميه دي تيراغانا في غران كناريا يتابع “أربعة لاعبي كرة قدم بتهمة تورطهم في تسجيل أو توزيع مقاطع فيديو غير توافقية ذات طبيعة جنسية تتضمن قاصرًا وفتاة صغيرة أخرى”، تتراوح أعمارهما بين 16 و18 عاما، في هذه القضية.

ولم يذكر القاضي اسم راؤول أسينسيو، ولا الوقائع الخاصة بكل لاعب، لكنه أشار إلى أن اللاعبين الأربعة سبق استهدافهم في تحقيق أولي تطرقت إليه وسائل الإعلام سابقا.

وألقي القبض في أيلول/ سبتمبر 2023، على ثلاثة لاعبين لم تُعرف هوياتهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عاما، في ملعب تدريب ريال مدريد، بعد شكوى تقدمت بها والدة الفتاة البالغة من العمر 16 عاما والتي تظهر في هذا الفيديو.

وأكدت الصحافة حينها أن المشتبه به الرئيسي الذي لم تعرف هويته بعد، قام بتسجيل علاقات جنسية بالتراضي مع الفتاة قبل إرسال الفيديو إلى لاعبين آخرين دون موافقتها.

ويعد أسينسيو الذي تكوَّن في ريال مدريد، بمثابة اكتشاف الموسم بالنسبة للنادي المدريدي حيث أثبت نفسه لاعبا أساسيا في موسمه الأول كمحترف.

وتعرض أسينسيو الى الهجوم مرات عدة في الملاعب الإسبانية، ولا سيما خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد برشلونة، حيث استنكرت رابطة الدوري الإسباني هتافات “أسينسيو، في السجن!”.

