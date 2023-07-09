فتح تحقيق في مزاعم حول اعتداء شرطة باريس على صحافيين خلال مظاهرة

باريس: بدأ تحقيق في مزاعم حول استخدام شرطة باريس للعنف ضد الصحافيين خلال مظاهرة ضد وحشية الشرطة أمس السبت.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية اليوم الأحد أن الشرطة اقتربت من ثلاثة صحافيين وتعاملت معهم بخشونة أثناء تصويرهم لعملية اعتقال شخص.

وتُظهر مقاطع مصورة التقطها هواة بعض المشاهد خلال المظاهرة التي لم تسمح بها سلطات المدينة.

وتشهد فرنسا أعمال شغب منذ أسابيع بعد أن قتل رجل شرطة بالرصاص شابا يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش مروري في إحدى ضواحي باريس.

ونظمت شقيقة أداما تراوري، وهو شاب أسود لقي حتفه في عام 2016 بعد مطاردته من قبل الشرطة، أحدث مظاهرة، والتي حظرتها لاحقا السلطات الفرنسية خشية وقوع توترات.

ومع ذلك، شارك نحو 2000 متظاهر، منهم أعضاء من “تحالف اليسار” في البرلمان الفرنسي، في المسيرة المحظورة.

ويوسف تراوري، شقيق الشخص الذي لقي حتفه في عام 2016، هو الرجل الذي جرى اعتقاله أثناء تصويره من قبل الصحافيين أمس السبت.

ويُزعم أن تراوري ضرب شرطية لكنه أصيب خلال عملية اعتقاله وقضى الليل في المستشفى، حيث قال ناشطون إن هذا دليل آخر على عنف الشرطة – في مسيرة ضد عنف الشرطة.

(د ب أ)