فتح تدعو حماس إلى “مغادرة المشهد الحكومي” لأن المعركة تهدف “لإنهاء الوجود الفلسطيني”

غزة: دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس السبت إلى التخلي عن السلطة بهدف حماية “الوجود الفلسطيني” في قطاع غزة.

ودعا الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك “حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماما أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني”. وقال لفرانس برس “على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع”.

(أ ف ب)