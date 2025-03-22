سياسة | عربي | فلسطين

فتح تدعو حماس إلى “مغادرة المشهد الحكومي” لأن المعركة تهدف “لإنهاء الوجود الفلسطيني”

22 - مارس - 2025

حجم الخط
3

غزة: دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس السبت إلى التخلي عن السلطة بهدف حماية “الوجود الفلسطيني” في قطاع غزة.

ودعا الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك “حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماما أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني”. وقال لفرانس برس “على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول كنعاني.:
    مارس 22, 2025 الساعة 3:26 م

    وماذا عن الضفة فهي تحت سيطرة سلطة عباس ونفس الدمار والخراب يمارسه الكيان في مخيمات طولكرم وجنين وبلاطة .

    رد
  2. يقول ملاحظ:
    مارس 22, 2025 الساعة 3:59 م

    لو سلمت حماس كل شيء بما فيها انفسهم واسلحتهم للاحتلال فلن يتوقف في همجيته فا نتن باهو ومن معه يردون ابادة الشعب الفلسطيني برمته

    رد
    1. يقول عماد بسيوني:
      مارس 22, 2025 الساعة 8:47 م

      كل العرب في نظرهم عبيد لهم
      وهذا مايصرحون به علنا
      يسخرون من من يطبع معهم على انه
      سلام دائم ويعتبرون التطبيع سلام مرحلي لتنفيذ مراحل احتلالهم لبلاد
      العرب

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي مليء بالتحريض على إبادة غزة.. واضح أن لا شيء يُخجل الغرب لكنه لا يستطيع التظاهر بالجهل
منذ 6 ساعات
48 بالمئة من الإسرائيليين: نتنياهو يواصل حرب غزة لأسباب سياسية
منذ 6 ساعات
مجازر جديدة.. الاحتلال يقتل 26 فلسطينيا في هجمات متفرقة على غزة
منذ 8 ساعات
مصدر إسرائيلي: مستعدون لمحادثات جديدة بشأن غزة تستند لمقترح ويتكوف
منذ 22 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية