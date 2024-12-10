فتح تشيد بـ”الحوار الإيجابي” والرعاية المصرية لوقف إطلاق النار

غزة- “القدس العربي”:

أثنت حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على “الحوار الإيجابي والمثمر”، الجاري في مصر، حول حشد الجهود الإقليمية والدولية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع في إدخال الإغاثة الإنسانية إلى سكان القطاع، ومعالجة الأوضاع هناك.

وأثنت الحركة في بيان أصدرته على الجهود الكبير والمستمرة التي يبذلها المسؤولين في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، بالإضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومنع التهجير، واستضافة الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وجاء البيان في ظل تحركات تقودها مصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، وعقب استضافة القاهرة الأسبوع الماضي لقاءا جمع قيادتي فتح وحماس في العاصمة القاهرة، وجرى خلاله طرح موضوع تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تكون تابعة للحكومة الفلسطينية.

وكان وفد من حركة حماس غادر الأحد القاهرة، بعد أن عقد لقاءً مع وزير المخابرات العامة بحثا خلاله جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع، وأكد الوفد حرصه على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.