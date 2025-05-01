فتح تعلن “الفوز الساحق” في انتخابات نقابة المهندسين الفلسطينيين

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فوزها “الكاسح” في انتخابات نقابة المهندسين.

وقد أكدت لجنة الإشراف العليا على انتخابات نقابة المهندسين، الخميس، انتهاء الاستحقاق الانتخابي للدورة الحادية والعشرين (2025–2028)، بفوز المهندس طارق عبد المجيد الزرو برئاسة مجلس النقابة، والمهندس عبد السلام صبري الفولة بمنصب نائب النقيب، والمهندس طارق داود عتماوي بمنصب أمين السر، والمهندس مازن حسني بركات بمنصب أمين الصندوق، كما أعلنت نتائج الفور برئاسة لجان الفروع كل محافظات الضفة الغربية

وقالت حركة فتح في بيان أصدرته “إن الفوزَ الكاسحَ لقائمة المهندس الفلسطيني، في انتخابات نقابة المهندسين للدورة الحادية والعشرين (2025-2028) يعدّ استفتاءً على صوابية نهج الحركة وخياراتها الوطنيّة وبرنامجها السياسي”.

وأكدت أنه يمثل “دليل على التزام الحركة التاريخيّ بنهج الديمقراطيّة وبصندوق الانتخاب في تمثيل شعبنا وليس اي صندوق آخر”، لافتة إلى أن نتائج انتخابات نقابات المهندسين التي جرت في مناخ ديمقراطي نزيه قوامه، الاقتراع الحرّ وحريّة الدعاية الانتخابيّة لكافّة القوائم “تؤكّدُ التزام شعبنا وقواه الحيّة والفاعلة بالمشروع الوطني الفلسطينيّ الذي تقودهُ الحركة في مرحلة تاريخيّة يتعرّض لها شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس إلى حرب إبادة إسرائيلية ممنهجة”.

وأشارت إلى أن اصرار الحركة على والنظام السياسي على إجراء الانتخابات بمختلف أشكالها بالرغم من الظروف السياسية الصعبة والمعقدة يأتي استدامةً للنهج الديمقراطي، وحفاظًا على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه في المجالس والهيئات والنقابات والأطر.

وهنأ الرئيس عباس الفائزين بالانتخابات، مؤكدا في بيان رئاسي على “أهمية النهج الديمقراطي وتكريسه لدى شرائح شعبنا كافة”، وقال “هذا المسار الديمقراطي الذي شهدته نقابة المهندسين، ويجري تكريسه في باقي النقابات والمنظمات الشعبية، يؤكد الحرص العالي على تكريس نهج الانتخابات الديمقراطية في الحياة السياسية والنقابية الفلسطينية بالرغم من كل الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا ووطننا جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي الدموي”.

وأكد على ضرورة أن يعمل مجلس النقابة الفائز على ترجمة هذا التكليف في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني والوطن، والحفاظ على الثوابت الوطنية التي قال “لن نحيد عنها”، ودعم المشروع الوطني بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية مهما كانت التحديات.

وتتنافس التنظيمات والكتل النقابية في انتخابات النقابات المهنية في المناطق الفلسطينية، وهناك نقابات تجري انتخاباتها ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم بتم إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية فلسطينية منذ الانقسام السياسي الفلسطيني الذي حصل في 2007، حين سيطرت حركة حماس على غزة، بسبب الخلاف على طريقة إجراء الانتخابات.