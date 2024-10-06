التونسيون يصوتون لانتخاب رئيس جديد وسط مناخ سياسي واقتصادي مضطرب

تونس – “القدس العربي”:

في إحدى ضواحي العاصمة التونسية، يواصل الجيلاني (بائع فواكه جافة) حديثه – بحماس- إلى أحد زبائنه حول الانتخابات الرئاسية، الحدث الأبرز في تونس اليوم، مؤكدا أنه سينتخب الرئيس قيس سعيد مجددا، معتبرا أنه “الأفضل” بين مرشحي الرئاسة.

ويفسر لـ”القدس العربي” بقوله: “سعيد “شخص نظيف”، وقد بدأ حربه ضد الفساد قبل ثلاثة أعوام، ويحتاج لخمس سنوات أخرى -على الأقل- لتنظيف البلاد من الفاسدين”.

فيما يعترض محاوره لسعد، مؤكدا أن ما يسمى بـ”حملة التطهير” التي يقودها سعيد، تسببت بوضع عشرات “الأبرياء” في السجون، فضلا عن إغلاق و”تعطيل” بعض مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه حان الوقت كي “نقلب الصفحة”، في إشارة إلى أنه سينتخب المرشح العياشي زمال.

وفي أحد المراكز الانتخابية القريبة يقف كبار السن في صف منتظم للتصويت، بينما لا يبدي الشباب في المقهى المقابل اهتماما كبيرا بعملية الاقتراع، على اعتبار أنها لن تغير كثيرا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.

وتتساءل رجاء (23 عاما) عن سبب عدم إيفاء سعيد بوعوده حول تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، و”تعطيل” المصادقة على هذا الأمر في البرلمان، مؤكدة لـ”القدس العربي” أنها ستنتخب المرشح زهير المغزاوي، الذي اعتبرت أنه يمتلك “مشروعا وطنيا”.

وانطلقت، صباح الأحد، في تونس عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها كل من سعيد وزمال والمغزاوي، وتجري في ظروف سياسية واقتصادية مضطربة، وخاصة في ظل وجود أحد المرشحين (زمال) في السجن.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و753 ألفا، بينهم 6.6 في المئة في الخارج، يتجهون للتصويت في أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع داخل البلاد، وأكثر من 300 في الخارج، وفق هيئة الانتخابات.

تضارب حول نسبة الاقبال

وتضاربت الأنباء التي قدمتها هيئة الانتخابات ومنظمات الرقابة حول نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، حيث وصف رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر نسبة الإقبال خلال الفترة الصباحية بـ”الإيجابية”.

وأكّد عدم تسجيل أيّ تجاوزات من المرشحين، لكنه أشار إلى ”بعض التجاوزات” عند شخصيات أخرى مؤيدة أو معارضة لأي من المرشحين، وخاصة فيما يتعلق ببعض التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الهيئة ستتابع هذا الأمر بالتنسيق مع القضاء.

كما دعا الناخبين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمضللة التي قال إنها تهدف إلى إرباك العملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.

فيما تحدثت منظمة عتيد عن إقبال متواضع بين صفوف الناخبين خلال الفترة الصباحية، والتي تشهد عادة إقبالا كبيرا لكبار السن فيما يفضل الشباب في تونس عادة التصويت بعد الظهر.

كما سجلت المنظمة، في مؤتمر صحافي، بعض الخروقات عقب افتتاح مراكز الاقتراع، أبرزها “وجود اختلاف بين عدد بطاقات الاقتراع وعدد الناخبين المسجلين داخل مكاتب الاقتراع في بعض مناطق العاصمة، فضلا عن البطء في استعمال التطبيق الذي استعملته الهيئة لتسجيل الناخبين، ما جعل موظفي الهيئة يسجلونه بشكل يدوي وهو ما تسبب ببطء وفوضى”.

كما أشارت إلى قيام عدد من ممثلي سعيد بممارسة “التأثير والتوجيه في 8 مراكز اقتراع (للتصويت لسعيد)، فضلا عن حمل بعضهم لشارات مكتوبة بخط اليد بخلاف “المطبوعة” المعتمدة من قبل الهيئة”، منتقدة منع بعض الصحافيين في بعض مناطق مدينة صفاقس (جنوب شرق) من دخول مراكز الاقتراع، والسماح لهم فقط بالتصوير أمام المراكز.

فيما سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات وجود “تأخير طفيف” في افتتاح بعض مراكز الاقتراع في بعض مناطق العاصمة والولايات المتاخمة كـ”منّوبة” فضلا عن ولاية المنستير (شرق)، مع وجود “نسبة إقبال متوسطة في كافة مراكز الاقتراع إلى حدود الساعة العاشرة صباحا”.

كما رصد بعض الإخلالات التي تتعلق بـ”وجود خلوات انتخابية قريبة من شبابيك مفتوحة (وهو مخالف للقانون)”، فضلا عن وجود نقص في عدد أوراق التصويت في بعض المراكز، وتسجيل فوضى وعدم الالتزام بالنظام (الوقوف بالصف) بالنسبة للناخبين في مراكز أخرى.

كما تحدث المرصد عن وجود “خرق الصمت الانتخابي في عدد من مراكز الاقتراع في ولاية بنزرت (شمال) من خلال الدعاية لأحد المترشحين. فضلا عن محاولة التأثير على إرادة الناخبين ببعض مراكز الاقتراع وقيام عضو مجلس محلي في ولاية القصرين (غرب) داعم لأحد المرشحين باستعمال سيارته وجلب الناخبين لانتخاب المرشح الذي يدعمه”.

ويُنتظر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء، لتبدأ مرحلة فرز الأصوات، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية قبل التاسع من الشهر الجاري، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر.