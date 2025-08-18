سياسة | عربي | فلسطين

فتح معبر كرم أبو سالم لعبور دفعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى غزة

منذ ساعتين

شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف بالقرب من معبر رفح الحدودي

العريش: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم في صباح الاثنين لاستقبال شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من معبر رفح من الجانب المصري.

كما واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة إلى معبر كرم أبو سالم ضمن القافلة 17 التي تم إرسالها إلى غزة، حيث دخلت 50 شاحنة عبر معبر رفح على فوجين متتالين تم تجهيزها من قبل الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء.

ويأتي فتح المعبرين وفقا للآلية والاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل وبرعاية أمريكية بأن يجري إرسال المساعدات الإنسانية من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي، وذلك لخضوع شاحنات المساعدات الإنسانية إلى التفتيش من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق معبري زكيم وكرم أبو سالم، والذي شهد تعنت إسرائيل في عمليات التدقيق والتفتيش لعده ساعات للشاحنة الواحدة مما أدي إلى إدخال 116 شاحنة فقط طوال يوم أمس الأحد.

(د ب أ)

