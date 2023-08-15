فتح والجهاد الإسلامي تتفقان في غزة على تعزيز العلاقات الثنائية رغم الخلافات في الضفة

غزة – “القدس العربي”:

برغم الخلافات الكبيرة التي تفجرت مؤخرا بين السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، وحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن لقاء عقد بين الحركتين في مدينة غزة، ناقش عدة ملفات مهمة.

وعقد اللقاء ليل الاثنين في مدينة غزة، وجمع وفدا قياديا من حركة فتح يترأسه أحمد حلس عضو اللجنة المركزية ومسؤول التنظيم في غزة، وآخر قياديا من حركة الجهاد برئاسة خالد البطش عضو المكتب السياسي للحركة.

وذكر بيان مشترك أن اللقاء جاء في سياق “تعزيز العلاقات الثنائية بين الحركتين وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الحركتين على مواصلة هذه اللقاءات “بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين أبناء وقيادات الحركتين في مواجهة الاحتلال واستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني ويعزز مقاومته الباسلة ويصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تحرير أسراه وصون حقوقنا في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس”.