فتح وحماس والجهاد تدعو لحماية الأقصى والتصدي للاحتفال بـ”خراب الهيكل” المزعوم 

غزة – “القدس العربي”:

دعت الفصائل الفلسطينية، المواطنين إلى “شد الرحال”، إلى المسجد الأقصى، والتصدي لخطط المستوطنين لتنفيذ عملية اقتحام كبيرة، في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

وقال الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك، “إن الحرب على المسجد الأقصى تستعر بحجة خُرافة خراب الهيكل”.

وأكد ان الدعوات لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى “تستدعي من الكل الفلسطيني الاستعداد وشد الرحال والتوجه والرباط في باحات الحرم القدسي لحماية المسجد والتصدي للطقوس الغريبة ومنع المستوطنين من أداء وممارسة كذباتهم”.

ودعا عضو قيادة حركة حماس هشام قاسم، الفلسطينيين في داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، والأمة العربية والإسلامية، إلى إسناد مدينة القدس المحتلة، وحماية الأقصى، وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وشدد على أهمية شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، مطالبا بـ “تسليط الضوء على تكرار تنظيم المستوطنين للتجمعات والمسيرات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقرب أبواب الأقصى المبارك، وتضييق الاحتلال على الأهالي، وتقييد حركتهم لحراسة المستوطنين الصهاينة، فضلا عن دعم حكومة الاحتلال للمتطرفين اليهود، وإعلانها عن برنامج للحافلات المجانية لنقل المستوطنين لحائط البراق يوميا، مقابل التضييق على المسلمين، وإبعاد العشرات عن الأقصى”.

وفي السياق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن مخططات الاحتلال ومستوطنيه، لاستهداف المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه بما يسمى الاحتفال بذكرى “خراب الهيكل”، تنذر بخطر كبير تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

وقالت الحركة في بيان لها “إن شعبنا الصامد المرابط طيلة عقود من الاحتلال، لن تخمد ثورته الباسلة أمام هذا العدوان الغاشم، الذي سيزيد من لهيب الانتفاضة المستعر، وتمسكه بحقه في أرضه والدفاع عن مقدساته بكل ما يملك”.