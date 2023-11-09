منوعات | أبيض و أسود

فتى سوري يهاجم حاخاما في محطة مترو بوسط باريس

منذ 24 دقيقة

عناصر من الشرطة الفرنسية يقفون عند مدخل محطة مترو في باريس

حجم الخط
0

باريس: قالت الشرطة الفرنسية الخميس، إن حاخاما كان يرتدي ملابسه التقليدية تعرض لهجوم على يد مراهق في محطة مترو بوسط باريس.

وأوضحت الشرطة أن الحاخام لم يصب بأذى، بيد أنه قام بتوجيه اتهامات للصبي.

وتردد أن المراهق هاجم الحاخام وركله في ظهره الأربعاء بعد أن تحدث معه باللغة العربية في محطة “لا شابل” التي تتصل بمحطة باريس جار دو نورد.

وتمكن موظفو أمن المترو بمساعدة كاميرات المراقبة بالفيديو، من التعرف على المراهق واعتقاله، حيث احتجزته الشرطة لاحقا.

وأفادت قناة الأخبار الفرنسية “بي إف إم تي في” بأنه تردد أن الجاني مراهق سوري عمره 14 عاما.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرطة الفرنسية فتحت النار على امرأة محجّبة بزعم إطلاقها “تهديدات” في محطة للقطار في باريس- (فيديوهات)
31 - أكتوبر - 2023
كلمة فقئت فأرعبت الشرطة الفرنسية… كل شيء هادئ على الجبهة السورية… وحسام زملط السفير الضمير
23 - أكتوبر - 2023
إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا.. وعملية إخلائه جارية
17 - أكتوبر - 2023
منفذ عملية طعن مدرس في فرنسا نشر فيديو تبني الهجوم قبل تنفيذه
17 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية