فتى نيس الأول ينتظر مكافأة مدرب الجزائر

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الجزائرية، عن ارتفاع أسهم نجم نادي نيس والدوري الفرنسي بدر الدين بوعناني، في استعادة مكانه في قائمة منتخب محاربي الصحراء، وذلك بعد الطفرة المفاجئة في مستواه وتأثيره على نتائج فريقه في الآونة الأخيرة، والتي تأتي بالتزامن مع استعداد المدير الفني لمنتخب بلاده فلاديمير بيتكوفيتش لرسم الملامح النهائية للقائمة التي سترافقه في معسكر يونيو/ حزيران المقبل.

وعلى النقيض من الوضعية الصعبة التي كان عليها في بداية العام الميلادي الحالي، حين كان مرافقا لمقاعد بدلاء فريقه وخارج مفكرة مدرب الخضر في عطلة مارس/ آذار الأخيرة، عاد الشاب البالغ من العمر 20 عاما أقوى من أي وقت مضى في الأسابيع الماضية، أبرزها مساهمته في الانتصار التاريخي الذي تحقق على حساب باريس سان جيرمان، في المباراة التي احتضنها ملعب “حديقة الأمراء” في الجولة الـ31 لليغ1، وانتهت بفوز الضيوف بثلاثية مقابل هدف، منها هدفان من صناعة ثعلب الصحراء.

وبوجه عام، نجح لاعب شباب فرنسا سابقا، في صناعة ما معدله 2.55 فرصة مع فريقه في المباراة الواحدة من مشاركته في 25 مباراة على مستوى الدوري المحلي، الأمر الذي جعله يقفز إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين الذين يقل سنهم عن 23 عاما خلقا للفرص في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا، ولا يتفوق عليه سوى مهاجم أستون فيلا الإنكليزي مورغان روجرز بنحو 2.57 فرصة في المباراة، والأول جناح باريس سان جيرمان ديزيري دوي بـ2.7 فرصة في المباراة الواحدة، وذلك وفقا لمنصة الأرقام وتحليل البيانات”داتا إم بي”.

وفي تعليقها على حالة النشوة الكروية التي يعيشها مع نيس في الأسابيع الماضية، قالت منصة “عين الرياضية” في تقرير خاص، إن بوعناني، الذي ضيع مكانته مع المنتخب الجزائري، تمكن أخيرا من استرجاع توهجه بصورة فاقت كل التوقعات، بما في ذلك أكثر المتفائلين باستعادة جزء من النسخة المبشرة التي كان عليها في فترة المراهقة، وهو الأمر الذي أعاده مرة أخرى إلى حسابات مدرب المنتخب، بعد استبعاده من القائمة النهائية في آخر معسكر دولي، نظرا لخروجه من الخدمة لأكثر من شهرين مع فريق “الريفييرا”، قبل صحوته الأخيرة التي وضعته على رأس المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في نيس هذا الموسم.

وأشارت المنصة إلى دور بوعناني الجديد تحت قيادة مدرب نيس فرانك هايس، بالاعتماد عليه كمهاجم ثان في إستراتيجية 3-5-2، وهو المركز الذي تسبب في انفجار موهبة اللاعب في الأسابيع القليلة الماضية، وفي نفس الوقت سيكون سببا في اقترابه شيئا فشيئا من العودة إلى صفوف المنتخب، ليس فقط لأن مدرب الخضر يعتمد على نفس الخطة تقريبا، بل أيضا لتخلصه من إشكالية منافسة محرز على مكان أو دقائق لعب، والتي تعتبر السبب الرئيسي وراء اكتفائه بالظهور في مباراة رسمية واحدة بقميص الجزائر، تلك التي انتهت بخماسية مقابل هدف لكاب فيردي أواخر العام 2023، ومنذ ذلك الحين لا يفارق مقاعد البدلاء وفي بعض الأحيان يجد نفسه خارج قائمة الـ18 لاعبا.