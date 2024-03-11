فجر أول أيام رمضان.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة- (فيديوهات)

غزة: استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الإثنين، أول أيام شهر رمضان، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مدينة غزة اليوم الإثنين مما أسفر عن استشهاد 16 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر طبية في القطاع، قولها إن 16 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، استشهدوا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في حي الصبرة بمدينة غزة”.

وقال شهود عيان إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزل عائلة بركات في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

كما شنت المدفعية قصفاً عنيفاً على المناطق الشرقية لمدينة رفح، إضافة لاستهداف أرض زراعية قرب الحدود المصرية الفلسطينية في حي السلام بالمدينة نفسها.

في أول ليلة من #رمضان وعند موعد السحور.. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة بحق عائلة فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/3xST1phSkp — رضوان الأخرس (@rdooan) March 11, 2024

وهزت انفجارات عنيفة المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جراء قصف جوي استهدف أراضي زراعية ومنازل خالية.

وفي شمالي القطاع، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف الطائرات منزل عائلة أبو ناصر في بلدة بيت لاهيا.

تغطية صحفية: "طواقم الدفاع المدني تتمكن من انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو ناصر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/fjUORgE88U — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 10, 2024

وفي مدينة غزة، قال شهود عيان إن شهداء وجرحى سقطوا في قصف استهدف منزلاً لعائلة “الدحدوح” بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كما قصفت الطائرات عدة منازل في مخيم الشاطئ، غربي المدينة، وحي الصبرة (جنوب)، دون الحديث عن وقوع إصابات، وفق مصادر محلية فلسطينية.

ووفق الشهود والمصادر المحلية، فإن معظم الغارات الليلة الماضية وقعت في موعد السحور وصلاة الفجر.

(الأناضول)