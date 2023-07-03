فجر السعيد تواجه دعوى قضائية لمنعها من دخول العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: أقدم محامٍ عراقي، أمس الإثنين، على رفع دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، عقب نشرها “تدوينة” تضمنت “إساءة” لرجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني، مطالباً القضاء باتخاذ إجراءات لمنعها من دخول بلاده.

وفي نصّ الدعوى التي وجهها المحامي أحمد شهيد الشمري إلى رئيس جهاز الادعاء العام، وحملت عنوان “منع دخول”، أشار مقدم الدعوى إلى إنه “بتاريخ (27 حزيران/ يونيو 2023) وفي تغريدة على صفحتها في تويتر تهجمت وتطاولت المدعوة (فجر عثمان السعيد) على مقام المرجع الأعلى في العراق والعالم الإسلامي (علي السيستاني) متجاهلة ومتحدية بذلك مشاعر الملايين من محبيه ومقلديه”.

وأضاف أنه “في تغريدتها هذه قد أثارت غضب العراقيين الذين أغدقوا عليها بكرمهم أثناء زيارتها للبلاد”، معتبراً أن السيستاني “هو أعلى رمز في العراق ولدى الشيعة في العالم وهو خط أحمر لا يسمح للمرتزقين والمتصهينين العابثين بالتجاوز على مقامه الكريم”.

وطبقاً للشمري فإن “المدعوة أعلاه هي إعلامية كويتية (مثيرة للفتنة) تدعو جهاراً نهاراً (للتطبيع مع إسرائيل) ومنعت قبل أيام من دخول الأراضي اللبنانية بسبب زيارتها المتكررة لإسرائيل ووجود الختم الإسرائيلي على جوازها”.

وختم الدعوى بمطالبة رئيس جهاز الادعاء العام بـ”متابعة كافة الإجراءات القانونية بحقها وإحالة طلبنا إلى الجهات القضائية المختصة وإصدار قرار منع المدعوة (فجر عثمان السعيد) من دخول الأراضي العراقية”.

وسبق أن انتقدت الإعلامية الكويتية المرجعية الدينية في النجف بعد إعلان مكتب السيستاني، يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأربعاء، 28 حزيران/ يونيو أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقاً لرؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة.

في السياق رفض النائب عن تحالف “الفتح” عدي عواد “تطاول” السعيد على مقام المرجعية الدينية، مطالبا الكويت باتخاذ إجراءات إزاء هذا التطاول وتدارك غضب الشعوب.

وسبق أن دعا القيادي في “الإطار التنسيقي”، جبار المعموري، وزارة الخارجية للتحرك حيال “تغريدة” السعيد.

ردود الفعل دفعت السعيد إلى تقديم اعتذار للشعب العراقي.

وقالت على حسابها في “تويتر” إنه “في تغريده كتبتها ومسحتها لعيون حبايبي أهل العراق، اللي يزعلكم يزعلني وإذا رأي يضايقكم ما أقوله ولا تزعلون محبتكم تاج على الرأس أفخر فيها، وكرمكم معاي في كل زيارة يخليني مدينة لكم بالمحبة والتقدير والاعتذار إذا فُهم من أي مسج مني أساء عن قصد أو بغير قصد”.