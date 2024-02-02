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فحص الصحة العقلية لـ3 آلاف جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

منذ 24 دقيقة

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القدس: ذكرت معطيات إسرائيلية، الجمعة، أن نحو 3 آلاف جندي نظامي واحتياطي تم فحصهم من قبل ضباط الصحة العقلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وقالت يخال ليفشيتز، رئيسة القسم السريري للأمراض العقلية في الجيش الإسرائيلي، لهيئة البث العبرية: “منذ 7 أكتوبر، تم فحص آلاف الجنود، حوالي 3000 جندي، نظاميين واحتياط، من قبل ضباط الصحة العقلية في الجيش الإسرائيلي، المنتشرين في جميع القطاعات”.

وأضافت أنه “تم علاج أكثر من 2000 شخص من قبل فرق الاستجابة القتالية على الأرض قرب منطقة القتال”، بينما تلقى آخرون العلاج في وحدات داخل إسرائيل.

وأشارت إلى أن أكثر من ألف جندي نظامي واحتياطي “ظهرت عليهم أعراض ما بعد الصدمة ونقلوا إلى العناية المركزة في قاعدة تسرفين العسكرية (وسط إسرائيل)”.

وتابعت: “بدأ ضباط الصحة العقلية (وحدة طبية بالجيش) العمل بالفعل في 7 أكتوبر، وبحلول ظهر ذلك السبت، كانت المكالمات الهاتفية وردت بالفعل من الجنود”.

و7 أكتوبر هو اليوم الذي نفذت فيه “حماس” هجوما مفاجئا على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وفي السياق، أوضحت ليفشيتز أن “حوالي 82 بالمئة من الجنود الذين تم فحصهم تمكنوا من العودة إلى القتال (في الحرب)”.

(الأناضول)

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