«فدائي» يمثل فلسطين في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

القاهرة – «القدس العربي»: عُقد في القاهرة، المؤتمر الصحافي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الـ26، بحضور رئيس المهرجان هالة جلال، حيث تم الكشف عن تفاصيل الفعاليات التي ستنطلق في الفترة من 5 إلى 11 الشهر المقبل. وأوضحت رئيسة المهرجان، خلال المؤتمر إلى أن المهرجان سيشهد مسابقات عديدة، أبرزها مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة برئاسة المخرج مروان عمارة، والتي تضم 10 أفلام، من بينها فيلم «فدائي» من فلسطين وفيلم مصري. كما أعلنت عن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة برئاسة ماجي مرجان، والتي تضم 24 فيلمًا من 20 دولة، من بينها 12 فيلمًا من مصر والعالم العربي، من بين أكثر من 2300 فيلم تقدمت للمشاركة في المسابقة.

كما أكدت على أن الدورة الـ26 تشهد استحداث «ملتقى الإسماعيلية»، الذي يهدف إلى فتح مجالات التعاون بين شركات الإنتاج وصناع الأفلام التسجيلية، بهدف دعم المواهب الجديدة في هذا المجال.

وفي سياق المؤتمر، أشادت بتعاون قناة الوثائقية مع المهرجان، مؤكدة أن القناة ستكون شريكًا أساسيًا في الدورة الحالية. وأعلنت عن تخصيص جائزة هامة لمسابقة «النجوم الجديدة» من قبل القناة، والتي ستمنح الفائز فرصة لإنتاج فيلم تسجيلي من خلال القناة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من قناة الوثائقية بدعم المهرجان.

كما كشفت عن أسماء المكرمين في الدورة الجديدة، حيث سيتم إطلاق اسم المخرج التسجيلي الراحل علي الغازولي على الدورة الحالية تكريمًا له. إلى جانب تكريم المخرج فاروق عبد الخالق، مدير التصوير ماهر راضي، والمخرجة تهاني راشد.

ويقام المهرجان هذا العام في ظل ظروف صعبة بسبب الميزانية المحدودة، لكن فريق العمل بذل قصارى جهده لتقديم دورة مميزة تختلف عن الدورات السابقة، على أمل أن يلمس الحضور التغيير في هذه الدورة.

ويضم مهرجان الإسماعيلية لهذا العام العديد من المسابقات الجديدة، مثل مسابقة «النجوم الجديدة» التي يرأسها مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، وتضم 19 فيلمًا من أسوان والإسكندرية والقاهرة، بالإضافة إلى مسابقة «أفلام من العالم»، والتي تضم 25 فيلمًا من مختلف دول العالم. وتستهدف إدارة المهرجان من خلال برنامج «نظرة عن التاريخ» عرض أفلام لم تعرض من قبل، وتوفير فرصة للاطلاع على أفلام تاريخية ومهمة.

كما تم الإعلان عن لجان التحكيم للمسابقات المختلفة، حيث يترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل المخرج الكاميروني جان ماري تينو، والمخرجة المصرية نادين صليب، والمنتج البرازيلي رودريغو برن. أما مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والتحريك، فيترأسها المخرج الفرنسي سولونج بوليه، والممثل محمد حاتم، والمخرجة الألمانية كارلوتا كيتل. بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة «النجوم الجديدة» الباحثة السينمائية التونسية إنصاف وهيبة، والمخرج المصري إسلام كمال، والمخرج المصري بسام مرتضى. أما لجنة تحكيم مسابقة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، فتتألف من أوال سلوا من بولندا، وأحمد زكريا من مصر، وروبرتو بالداساري من إيطاليا.

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظم بواسطة المركز القومي للسينما، ويعد واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي. تأسس المهرجان عام 1991، ومنذ ذلك الحين أصبح واحدًا من المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث يقدم منصة هامة للمبدعين في مجال السينما الوثائقية والتسجيلية.