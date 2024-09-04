فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لجوائز أفضل مدرب ولاعب شاب وحارس مرمى في العالم

باريس: كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الأربعاء عن قائمة المرشحين لعدد من الجوائز الفردية للأفضل في كرة القدم بالعالم خلال العام الجاري.

ورشحت المجلة الفرنسية 10 لاعبين لجائزة “كوبا” لأفضل شاب في العالم، وهم ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال وباو كوبارسي، وثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي وارن زاير إيمري والبرتغالي جواو نيفيز المنضم هذا الصيف من بنفيكا.

كما تم ترشيح أيضا للجائزة الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والإنكليزي كوبي ماينو ثنائي مانشستر يونايتد، والهولندي ماتياس تيل لاعب بايرن ميونخ، والإيفواري كريم كوني لاعب سالزبورغ النمساوي، والتركي أردا جولر لاعب ريال مدريد، والبرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي المنضم من جيرونا هذا الصيف.

ورشح لجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم 10 حراس وهم الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا الفائز بجائزة العام الماضي، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) والثنائي السويسري يان سومر (إنتر ميلان)، وجريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، والجورجي جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا) والبرتغالي ديوجو كوستا (بورتو)، والإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، والأوكراني أندري لونين (ريال مدريد)، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) ومواطنه جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا) مع الثلاثي الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ولويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا)، وليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

وتم ترشيح 5 أندية لجائزة الأفضل في العالم وهي ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، باير ليفركوزن الألماني، مانشستر سيتي الإنكليزي وجيرونا الإسباني.

وسيقام حفل النسخة الثامنة والستين من الكرة الذهبية في يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.

(د ب أ)