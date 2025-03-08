سياسة | عربي | فلسطين

فرانشيسكا ألبانيزي في حوار مع “القدس العربي”: فلسطين هزّت الأرض وأسقطت الأقنعة… وشقوق في الجدار تعني ظهور ضوء

8 - مارس - 2025

حجم الخط
2

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2025 الساعة 10:06 ص

    الشقوق في الجدار تعني بداية انفجار الغضب الفلسطيني الذي سيكتسح عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي عربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️☝️🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول احمد:
    مارس 8, 2025 الساعة 11:15 ص

    تحية تقدير و اعتراف لشخصية تقف ضد تيار الباطل و الفساد بكل قوة و ثباث امل الانسانية في البقاء و محاربة الظلم اين ما كان

    رد

أخبار ذات صلة

“صحة غزة”: نقص حاد وخطير في وحدات الدم
11 - يونيو - 2025
الدفاع المدني: إسرائيل قصفت في يومين 60 منزلا بغزة والشمال- (فيديو)
31 - مايو - 2025
هيومن رايتس ووتش: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
15 - مايو - 2025
80 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر- (فيديو)
14 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية