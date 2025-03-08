فرانشيسكا ألبانيزي في حوار مع “القدس العربي”: فلسطين هزّت الأرض وأسقطت الأقنعة… وشقوق في الجدار تعني ظهور ضوء

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الشقوق في الجدار تعني بداية انفجار الغضب الفلسطيني الذي سيكتسح عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي عربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️☝️🔥🐒🚀
تحية تقدير و اعتراف لشخصية تقف ضد تيار الباطل و الفساد بكل قوة و ثباث امل الانسانية في البقاء و محاربة الظلم اين ما كان
الشقوق في الجدار تعني بداية انفجار الغضب الفلسطيني الذي سيكتسح عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي عربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️☝️🔥🐒🚀
تحية تقدير و اعتراف لشخصية تقف ضد تيار الباطل و الفساد بكل قوة و ثباث امل الانسانية في البقاء و محاربة الظلم اين ما كان