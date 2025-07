فرانشيسكا ألبانيز تقول إن العقوبات الأمريكية “انتهاك” لحصانتها

بوغوتا: قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها إثر انتقادها موقف الإدارة الأمريكية من غزة، تشكل “انتهاكًا” لحصانتها.

وأتى كلام ألبانيز خلال زيارتها لبوغوتا، بعد نحو أسبوع على إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عملها “منحاز وخبيث”.

وقالت ألبانيز: “هذا إجراء خطير جدًا وغير مسبوق، وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة”.

On what is happening in Brussels 🇪🇺: 1/ “Historic” would be a meeting leading to the end of the genocide, the dismantling of Israel’s forever-occupation and apartheid, and the beginning of justice and accountability— in line with int’l law, and as per ICJ and ICC proceedings.… https://t.co/BLTIbRTVEg — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 15, 2025

وتزور ألبانيز بوغوتا لحضور قمة عالمية أتت بمبادرة من الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو لإيجاد حلول للنزاع في غزة.

وواجهت المحامية الإيطالية، والخبيرة في حقوق الإنسان، انتقادات قوية بسبب اتهاماتها المتواصلة لإسرائيل بارتكاب “إبادة” في غزة.

وأكدت ألبانيز: “هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، التي تحمي المسؤولين في الأمم المتحدة، وبينهم الخبراء المستقلون، من تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم”.

3/

Maintaining trade with an economy inextricably tied to occupation, apartheid, and genocide is complicity. It means endorsing the collapse of the int’l legal order. It means carrying on the EU’s conscience each of the 17,000+ children killed by Israel in the past 21 months, of… — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 15, 2025

وأعلن روبيو، في التاسع من تموز/يوليو، أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيز “بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى التحرك ضد مسؤولين وشركات أميركيين وإسرائيليين”.

وقالت ألبانيز إن العقوبات “تحذير لأي شخص يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية”.

4/

The moral and legal failure of this EU (vis-à-vis the Palestinian people, and the millions of its own people especially the youngest ones), is already exposed. But today, EU leaders face a choice: to deepen this appalling stain, or to finally uphold the values the Union claims… — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 15, 2025

(أ ف ب)