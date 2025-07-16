سياسة | دولي

فرانشيسكا ألبانيز تقول إن العقوبات الأمريكية “انتهاك” لحصانتها

منذ ساعة واحدة

فرانشيسكا ألبانيز خلال مؤتمر صحافي في بوغوتا، كولومبيا. 15 يوليو 2025. رويترز

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بوغوتا: قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها إثر انتقادها موقف الإدارة الأمريكية من غزة، تشكل “انتهاكًا” لحصانتها.

وأتى كلام ألبانيز خلال زيارتها لبوغوتا، بعد نحو أسبوع على إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عملها “منحاز وخبيث”.

وقالت ألبانيز: “هذا إجراء خطير جدًا وغير مسبوق، وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة”.

وتزور ألبانيز بوغوتا لحضور قمة عالمية أتت بمبادرة من الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو لإيجاد حلول للنزاع في غزة.

وواجهت المحامية الإيطالية، والخبيرة في حقوق الإنسان، انتقادات قوية بسبب اتهاماتها المتواصلة لإسرائيل بارتكاب “إبادة” في غزة.

وأكدت ألبانيز: “هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، التي تحمي المسؤولين في الأمم المتحدة، وبينهم الخبراء المستقلون، من تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم”.

وأعلن روبيو، في التاسع من تموز/يوليو، أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيز “بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى التحرك ضد مسؤولين وشركات أميركيين وإسرائيليين”.

وقالت ألبانيز إن العقوبات “تحذير لأي شخص يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية”.

 (أ ف ب)

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  1. يقول Abdo Abdoo:
    يوليو 16, 2025 الساعة 6:58 ص

    الذي يمتلك قوة السلاح هو نفسه الذي يمتلك قوة القانون ، وليس هناك قانونا دوليا الا بقوة السلاح ومن لايملك قوة السلاح فليس له الحق في القانون، وما درسناه في الجامعات عن القانون الدولي هو للدراسة والمعرفة فقط ولنيل الشواهد الاجتماعية ،إذ شتان مابين القانون الأكاديمي وقانون السلاح ، هذا الأخير هو الذي يحكم ويسري على الجميع وقانون الجامعات هو مكتوب في الأوراق والكتب لنزين به رفوف المكتبات

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  2. يقول تويتي:
    يوليو 16, 2025 الساعة 7:10 ص

    نعيش في عصر الفوضى والانحطاط الأخلاقي ألا تعلمين بأن الأقوياء يفعلون ما يريدون والضعفاء يعانون مما كتب عليهم يا فرنشسكا! والدهر يومان يوم لك ويوم عليك.

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