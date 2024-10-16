فرجينيا وولف: الصحافة كأداة للإبداع الأدبي والتمكين النسوي

ماريا سانتو ساينز/ ترجمة: عبدالله الحيمر

تبقى صورة الروائية والكاتبة الإنكليزية فرجينيا وولف، الأكثر بروزا في المشهد الثقافي العالمي، إلا أن حياتها المهنية كصحافية لا تزال غير معروفة. ومع ذلك، كانت جديرة بالمهنة، في وقت مبكر من عام 1904، وفقا لوفرة تعاونها الأدبي المتميز في الصحف الناطقة بالإنكليزية في ذلك الوقت، وحداثة معظم مقالاتها السياسية، الملتزمة بالحركات النسوية والسلمية.

في سن التاسعة، كتبت فرجينيا وولف مقالاتها الأولى للصحيفة التي بدأتها في عام 1891 مع شقيقتها الكبرى فانيسا. عنوان الصحيفة هو «هايد بارك جيت نيوز»، مستوحى من اسم الشارع الذي يعيشون فيه، ويقع في منطقة كنسينغتون الراقية. يكتبون فيه سجلات موجزة مكتوبة بخط اليد للحياة اليومية، والألغاز، وقصص العائلة والأصدقاء وأيضا المسلسلات والمراسلات الكاذبة. الصحافة جزء من عالم العائلة. والدها، السير ليزلي ستيفن، صحافي وكاتب. أظهرت فرجينيا الصغيرة، التي سارت على خطى تقليد الأب، منذ طفولتها ميلا مبكرا للكتابة والإبداع. إنه مبني على حب غير مشروط للقراءة والكتابة. في عام 1904، كتبت في مذكراتها: «لا يسعني إلا أن أكتب». في ذلك العام، أصبحت الصحافة مهنتها الأولى.

تحويل أي تجربة إلى الكتابة

فرجينيا وولف لديها فن تحويل أي تجربة إلى كلمات مكتوبة. تعلمت ذاتيا، ولم تذهب أبدا إلى المدرسة أو الجامعة. قارئة شرهة، في مكتبة العائلة الرائعة تكتشف الكلاسيكيات والأدب العظيم. خطت خطواتها الأولى في الكتابة المهنية من خلال الصحافة. بدأت وولف حياتها المهنية في عام 1904، قبل وقت طويل من أن تصبح كاتبة، ونشرت روايتها الأولى» الرحلة من أصل» (1915)، في سن الثالثة والثلاثين. بموهبة كبيرة، كتبت فرجينيا وولف عددا لا يحصى من المراجعات الأدبية والمقالات الصحافية. نشرت العديد من المقالات في وسائل الإعلام المختلفة ـ في كل من إنكلترا والولايات المتحدة ، بشكل رئيسي في «الغارديان»، وملحق التايمز الأدبي، مجلة «أتلانتيك» الشهرية، مجلة «ساترداي ريفيو» للأدب، وفي الصحافة الشعبية النسائية.

الاستقلال المالي مرتبط بتحرير الذات

تظل الصحافة الأدبية مصدر دخلها الرئيسي، وهي مساحة تقوم فيها بتشكيل قلمها وتجربتها وتوسيع تفكيرها. في مقالها الشهير «غرفة تخص المرء وحده» (1929)، ذكرت أن «المرأة يجب أن يكون لديها المال وغرفة خاصة بها إذا أرادت كتابة القصص». ومهنة الصحافة تسمح لها بالحصول على الاستقلال المالي، الذي طالما أرادته ودافعت عنه لتكون امرأة حرة.. في محاضرة عن «المهن للمرأة» في الجمعية الوطنية للمرأة في لندن في 21 يناير/كانون الثاني 1931، تبرر الكاتبة أهمية تمكين المرأة من تجربتها الخاصة كصحافية.

تحرير المرأة:

«دعونا نعود إلى قصتي – إنها بسيطة. فقط تخيل فتاة صغيرة تجلس مع قلم رصاص في يدها. كل ما عليها فعله هو تحريك هذا القلم من اليسار إلى اليمين – من العاشرة صباحا إلى الواحدة صباحا. ثم تأتي بفكرة القيام بكتابة موضوع ما، بعد ذلك كل شيء بسيط وغير مكلف – ضع بعض هذه الصفحات في مظروف، ووضع ختم بنس واحد في أعلى اليمين، ورمي المغلف في صندوق البريد بالقرب من أقرب زاوية شارع. هكذا أصبحت صحافية؛ وقد تمت مكافأة جهودي في الأول من الشهر التالي – يا له من يوم سعيد بالنسبة لي – برسالة من مدير مجلة تحتوي على شيك بقيمة جنيه واحد وعشرة شلنات».

يوضح هذا النص إلى أي مدى تتولى فرجينيا وولف عملها كصحافية، وهي مهنة منسية في معظم السير الذاتية المخصصة لها. إذا كانت الصحافة تسمح لها بكسب لقمة العيش، وساعدت في تشكيل أسلوبها في الكتابة، فإنها تكرس نفسها بالكامل لها قبل الشروع في التخييل الروائي. مهنة تمارسها على الرغم من أنها روائية مشهورة بالفعل، ما يمنحها أهمية عملها السردي نفسه. الدليل: نشرت الروائية مجموعة مختارة من مقالاتها الصحافية في عام 1925 تحت عنوان «القارئ المشترك» ما أكسبها تقديرا كبيرا كناقدة أدبية. تم جمع الغالبية العظمى من مقالاتها في عدة مجلدات بواسطة أندرو ماكنيلي. يبدو أن الأكاديمية ليلى بروسنان، في Reading Virginia Woolf Essays and Journalism، هي الوحيدة التي ألقت نظرة جادة على مهنة وولف الصحافية. عادة ما تقدم الدراسات الأدبية الأكاديمية لها فقط ككاتبة مقالات ـ دائما تحت عنوان «مقالات فرجينيا وولف» ـ وبالكاد كصحافية، ربما لأن الصحافة تعتبر نوعا ثانويا. ومع ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أهمية البعد الصحافي لمقالاتها، التي تتميز بالأحداث الجارية والمخصصة لقراء الصحافة المكتوبة.

مقال أول عن الأخوات برونتي

في سن 22، نشرت فرجينيا وولف أول مقال لها في صحيفة «الغارديان»، عصر لا يزال فيه العديد من الصحافيين الشباب اليوم متدربين. قدمتها صديقتها فيوليت ديكنسون إلى محرر الملحق النسائي للصحيفة – البوابة الوحيدة لامرأة تطمح إلى الصحافة في ذلك الوقت – وعرضت فرجينيا العمل معها. نشرت أولا مراجعة لعمل الروائي الأمريكي دبليو دي هاولز، ثم ظهر المقال بعنوان «الحج إلى هاوورث» في 21 ديسمبر/كانون الأول، دون توقيع في ديسمبر 1904. تروي فرجينيا زيارتها إلى الأبرشية المسيحية هاوورث، حيث عاشت الأخوات برونتي. هكذا بدأت حياتها المهنية كصحافية. كانت مراجعاتها الأولى في صحيفة «الغارديان» مجهولة المصدر. في وقت لاحق، ساهمت في منشورات مرموقة أخرى مثل ملحق تايمز الأدبي ومجلة «الأمة» و»أثينايوم»، التي تقع صفحاتها الأدبية تحت مسؤولية زوجها ليوناردو وولف، الذي أسست معه دار نشر مطبعة هوغارث.. شاركت الروائية بشكل أساسي في النقد الأدبي، ولكنها كتبت أيضا المزيد من المقالات السياسية المتعلقة بالأحداث الجارية، التي دافعت فيها عن القضية النسوية، أو السلام أو دعمها للجمهورية خلال الحرب الأهلية الإسبانية، حيث فقد ابن أخيها حياته كعضو في الألوية الدولية. وهي ناشطة قوية لحركة السلام العالمي، تتناول في مقالتها الاجتماعية والسياسية Three Guineas مسألة «كيف تتجنب الحرب؟ حيث تندد بالفاشية وإثارة الحروب والتمييز ضد المرأة في المجتمع الأبوي الإنكليزي.

فن كتابة المقال الصحافي

ويشهد إنتاجها الصحافي، الذي يمثل مجموعة من أكثر من 500 مقال، على شغف فرجينيا وولف والتزامها. يتم تمييز نوعين من النصوص: من ناحية، تلك المرتبطة بالأخبار الأدبية مع مراجعات الكتب. من ناحية أخرى، هناك مقالات متعمقة، تستجيب لنوع المقال الصحافي، حيث تطلق الكاتبة العنان لتفكيرها في الأدب والإبداع. يسمح لها المقال الصحافي بإقامة حوار مباشر مع القراء، حيث تكثر الإشارات، وأحيانا مفارقة معينة، ولكن أيضا مواجهة بين التقاليد الأدبية والثقافة. كما أنها تكشف في بعض الأحيان عن اعترافاتها الخاصة، حتى إنها تدخل منطقة الخيال بحرية تامة. في مقال بعنوان «انحطاط المقال» نشر في مجلة الأكاديمية والأدب في 25 فبراير/شباط 1905، وضعت فرجينيا وولف الأسس لمفهومها وتجديدها لهذا النوع الصحافي، الذي وصفته بأنه «مقال شخصي «أكثر هذه الابتكارات الأدبية لفتا للنظر هو اختراع المقال الشخصي. لا يمكن إنكار أنه يعود بالفعل إلى مونتين، لكن يمكننا بسهولة وضعه بين الحديث». الشكل المعين للاختبار ينطوي على مادة معينة: هذا الشكل يسمح لنا بأن نقول ما لا يسمح لنا أي شكل آخر أن نقول بمثل هذه الدقة. بالنسبة للكاتب، فإن المقال الصحافي، كنوع من الرأي، والتعليق، هو «أولا وقبل كل شيء التعبير عن رأي شخصي».

نلاحظ أيضا في إنتاجها الصحافي السير الذاتية للشخصيات العظيمة في الأدب، ومؤلفيها المفضلين مثل دوستويفسكي ومونتين وتولستوي، على سبيل المثال لا الحصر، ناهيك عن جين أوستن وكيبلينغ وويتمان وهنري جيمس. في مقال نشر في ملحق التايمز الأدبي في 31 يناير 1924، أشادت بمونتين: «هذه الطريقة في التحدث عن الذات، وفقا لإلهام المرء، وإعطاء بعد للتعقيدات، والوزن، واللون، ومقياس روح المرء في كل اعترافه، وتنوعه، ونقصه، هذا الفن ينتمي إلى رجل واحد، واحد فقط: مونتين. إن قول الحقيقة عن نفسك، واكتشاف نفسك في كل معرفتك، ليس بالأمر السهل».

في مقالاتها الناقدة الأدبية، كانت فرجينيا وولف متحمسة للكلاسيكيات وتأثيرها عليها، خاصة الأدب الفرنسي والروسي. علاوة على ذلك، هناك عدد من المؤلفين المفقودين أكثر مما هو عليه اليوم. تواجه فرجينيا وولف صعوبة في الحكم على معاصريها، وهي معضلة أبدية للكتاب الذين هم أيضا نقاد أدبيون. يشيد بعض المؤلفين مثل إي إم فورستر E. M. Forster بأسلوبها الشخصي والحر والفريد. في محاضرة ألقاها بعد وفاة فرجينيا، أشاد فورستر بصفاتها كناقدة أدبية، وببراعتها في التحليل وأهميته. ومع ذلك، فهو يلومها على صعوبة تحليل معاصريه. هذا هو الحال مع جيمس جويس، الذي وصفته بعد نشر ’Ulysse» بأنه «كارثة لا تُنسى».

غالبا ما تشير يوميات فرجينيا وولف إلى مساهمتها الصحافية في صحيفة «التايمز». تشكو أحيانا من أنها ترسل كتبا لا تريد انتقادها، وأحيانا أخرى هي التي تقترح مؤلفا يثير اهتماما كبيرا لها. تعترف الكاتبة بعدم ارتياحها لضغط القراء وتخشى أن يساء فهمها في مواقفها، كما اعترفت في مذكراتها في 15 أبريل/نيسان 1920: «منمقة»، كما يقولون؛ «والمرأة التي تكتب بشكل جيد، والتي تكتب أيضا لصحيفة «التايمز»، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله».

غمرها عملها الصحافي المتواصل في بعض الأحيان، حيث كرست نفسها له بطاقة كبيرة، كما اعترفت في مذكرة أخرى في مذكراتها، في 11 أبريل 1931: «لقد سئمت جدا من تصحيح كتاباتي ـ هذه المقالات الثمانية ـ على الرغم من أنني تعلمت الكتابة بسرعة، ما يعني التخلي عن التواضع. أعني أن الأسلوب مجاني؛ لكن التصحيح عمل مثير للاشمئزاز، ما يجعلني أشعر بالغثيان. والتكثيف والقطع. ويطلبون مني مقالات ومقالات أخرى. يتعين عليّ كتابة مقالات إلى الأبد».

طورت فرجينيا وولف نظرية أدبية مستوحاة من ممارستها الخاصة للكتابة وتفضيلاتها كقارئة، كما تناقش في مقال «كيفية كتابة كتاب»، المنشور في ملحق «التايمز» الأدبي: «إن إبعاد المشاعر، وشغفها، والتعب والتخلص منها أمر شائع في الأدب كما في الحياة. ولكن إذا استخلصنا هذه المتعة في كتابات فلوبير، الأكثر تقشفا بين جميع الكتاب، فلا يوجد حد لهذه التأثيرات عند ميريديث وديكنز ودوستويفسكي وسكوت وشارلوت برونتي».

في مقالات أخرى، لا تتناول الكاتبة قراءتها فحسب، بل تتناول أيضا فكرة المكتبة وحدود الخيال، كل ذلك بلغة أنيقة وسلسة ومباشرة للغاية. حتى إن أسلوبها الطليعي يقودها إلى ممارسة الحرية الأسلوبية من خلال اللعب بالتقاليد المطبعية وعلامات الترقيم. تسلط الصفات الصحافية لفيرجينيا وولف الضوء على الوضوح الكبير ورشاقة الفكر في انعكاسها الأدبي، الذي تميز بحضور «الأنا» في كل مكان. من بين مقالاتها الحالية يبرز المزيد من الكتابات السياسية والملتزمة، مثل «مذكرات تعاونية عمال»، التي نشرت في مجلة Yale Review في سبتمبر 1930. في لهجة حازمة من المحرر، تدعو فرجينيا وولف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال. بشهادات قوية واستجواب للمسؤولين: «أنا زوجة عامل منجم. عاد لتوّه. يجب أن يغسل نفسه أولا. ثم عليه أن يتناول العشاء. ولكن ليس لدينا فقط حوض غسيل. موقد بلدي مليء بالأواني والمقالي. وفعل ما يجب عليّ أن أفعله جميع أطباقي مغطاة بالغبار مرة أخرى، لماذا، يا إلهي، لا يمكنني الحصول على الماء الساخن والكهرباء مثل نساء الطبقة الوسطى، لذلك أقف وأطالب بالراحة المنزلية وإصلاح الإسكان. أقف في شخص السيدة جايلز من دورهام؛ في شخص السيدة فيليب دي باكوب؛ في شخص السيدة إدواردز من ولفرتون». تصف الرغبة في تحرير المرأة العاملة وتدعو إلى حق المرأة في التصويت: «في هذا الجمهور الواسع، من بين جميع النساء اللواتي عملن، أولئك النساء اللواتي لديهن أطفال، أولئك النساء اللواتي يفركن ويطبخن ويساومن على كل شيء ويعرفن ما يمكن أن ينفقنه، ولم يكن لأحداهن الحق في التصويت».

وفي فقرات أخرى، تطالب بالحق في الطلاق، والحق في التعليم، وتحسين أجور المرأة، وتدعو إلى تخفيض يوم العمل. تستند هذه المادة إلى وقائع كثيرة في استنكارها لظروف استغلال العاملات: «بدأت معظم هؤلاء النساء العمل في السابعة أو الثامنة، وتنظيف الدرج يوم الأحد مقابل بنس واحد، أو حمل وجبتهم إلى الرجال في المسبك مقابل بنسين. وكانوا قد دخلوا المصنع في سن الرابعة عشرة. كانوا يعملون من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة أو التاسعة مساء ويحصلون على ما بين ثلاثة عشر وخمسة عشر شلنا في الأسبوع».

ملتزمة بوقتها، رمز لا مفر منه للنسوية ـ في كفاحها لتحرير المرأة من طغيان النظام الأبوي ـ تستخدم فرجينيا وولف الصحافة للتعبير عن مواقفها بشأن الأحداث السياسية والتاريخية في ذلك الوقت. حقل تصب فيه العديد من الانعكاسات التي تطورت لاحقا في مقالاتها الشهيرة.

على خلفية الحرب العالمية الثانية، بينما كانت لندن تتعرض لقصف مستمر، نشرت في عام 1940 مقال «اعتبارات حول السلام في وقت الحرب» في مجلة «نيويورك نيو ريبابليك» في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1940، نداء سلمي ضد الهمجية التي لا تزال تتحدانا في مواجهة النزاعات المسلحة اليوم: «كان الألمان يحلقون فوق المنزل خلال الليلتين الماضيتين. لقد عادوا إنها تجربة غريبة أن تستلقي في الظلام وتستمع إلى دبابير تقترب وتقول إن لدغتها يمكن أن تكلفك حياتك في أي وقت. إنه صوت يقف في طريق أي تأمل منفصل ومتسق قد يكون لدينا بشأن السلام. ومع ذلك، فهو ـ أكثر من مجرد صلوات وحركات ـ صوت يجب أن يشجعنا على التفكير في السلام».

إن قراءة هذه المقالات من قبل فرجينيا وولف ذات أهمية كبيرة في عالم لا يزال يهتز دائما بسبب كارثة الحروب، ولكن أيضا بسبب الحاجة إلى مواصلة الكفاح النسوي من أجل المساواة الكاملة. ولا يزال عمله يتردد صداه في وعينا المعاصر.

ترجمة بتصرف عن موقع THE CONVERSATION *

مترجم مغربي