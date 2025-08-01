فرحة العودة لم تكتمل.. عصابات المستوطنين تهاجم وتحرق تجمع “عرب المليحات” وتطرد سكانه للمرة الثانية

الأغوار الشمالية – “القدس العربي”:

هاجم مستوطنون متطرفون تجمع عرب المليحات شمال أريحا، وأضرموا النيران في ممتلكات المواطنين ومساكنهم، ودفعوهم للهجرة قسرًا للمرة الثانية، وذلك بعد ساعات فقط من عودة الأهالي إلى التجمع الذين انتزعوا قرارًا من محكمة الاحتلال يقضي بعودتهم.

وقال المشرف العام على منظمة البيدر لحقوق البدو الفلسطينيين حسن مليحات، إن أعدادًا كبيرة من المستوطنين هاجموا التجمع بعد منتصف الليل بحماية قوات الاحتلال، وطردوا 20 عائلة فلسطينية عائدة إليه، وأجبروهم على الرحيل مجددًا.

وتابع مليحات، أن العائلات رحلت نحو منطقة العوجا شمال أريحا، فيما شرع المستوطنون بإضرام النيران في مساكنهم المتبقية في التجمع.

يذكر أنه وقبل شهر رحلت عشرات العائلات الفلسطينية عن التجمع المعروف والذي يعتبر أكبر تجمع بدوي وآخر تجمع متبقٍ في منطقة المعرجات شمال أريحا، جرّاء اعتداءات المستوطنين المتكررة ضد الأهالي وممتلكاتهم.

وأكّد مليحات، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا يقضي بالسماح لهم بالعودة إلى التجمع، وهو ما قامت به العائلات فورا غير أنها وجدت عشرات المستوطنين في انتظارهم بالتجمع ذاته.

ونقل مليحات، أن العائلات وبالتنسيق مع المحافظة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والصحفيين والنشطاء، كانوا بصدد العودة بشكل جماعي مساء الخميس، كما جرى التنسيق مع الاحتلال عبر الارتباط الفلسطيني، إلا أن سلطات الاحتلال أبلغتهم بمنع العودة الجماعية، والسماح فقط للعائلات بالعودة دون مرافقة أي جهةٍ كانت.

وأضاف مليحات أن 20 عائلة عادت إلى التجمع برفقة ناشطين إسرائيليين، وشرعوا بأعمال صيانة وتركيب للبركسات.

ونقل شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت العائلات من تنفيذ كافة أعمال الترميم للمساكن، وصادرت سيارة محملة بالأخشاب، كانوا بصدد استخدامها في ترميم المساكن.

وقالت المصادر إن المستوطنين هاجموا مسكنا تواجد فيه المواطنون العائدون وحاصروه، في خطوة تهدف إلى منع تثبيت وجود المواطنين مجددا، وإبقاءهم تحت التهديد المباشر بالتهجير. وبالتزامن، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة محمّلة بالأخشاب، كانت متجهة إلى التجمع، بزعم أن الحمولة “مواد بناء ممنوعة”. وتم نقل المركبة إلى نقطة عسكرية، واستُدعيت شرطة الاحتلال بدعوى أن المركبة “غير قانونية”.

وتواجد المستوطنون في التجمع، منذ اللحظات الأولى لوصول العائلات، وحاولوا استفزازهم بحماية جيش وشرطة الاحتلال وهددوا العائلات امام قوات جيش الاحتلال وعناصر الشرطة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان أن المستوطنين قالوا صراحة أنهم سيقومون بمهاجمتهم في اللحظة التي تغادر قوات الجيش وعناصر الشرطة وهو ما تم فعليا بعد ساعات منتصف الليل حيث شنوا هجوما كبيرا وطردوا العائلات، وأحرقوا المساكن.

وقالت المصادر المحلية إن المستوطنين أحرقوا 6 بركسات للسكن تقطن فيها 20 عائلة.

وأكد مليحات، أن المستوطنين أحرقوا بركسات سكنية تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم كعابنة وجمال مليحات، وعطالله مليحات، وجبريل كعابنة، ومحمد سليمان، كما استولت قوات الاحتلال، على مركبة المواطن زكريا كعابنة، أثناء النزوح من التجمع.

وأشار إلى أن الاعتداء بدأ عند الواحدة فجرا، حيث اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال المنطقة وأضرموا النيران في البركسات التي كانت تأوي العائلات ومواشيهم، ما أدى إلى تدمير الممتلكات بالكامل، وتعريض حياة السكان لخطر جسيم.

في السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صحفي، إن المستوطنين وبحماية من الجيش الإسرائيلي قاموا بترحيل العائلات العائدة، ووصف ما جرى بإنه انتهاك واضح لقرار المحكمة الإسرائيلية الذي يسمح لهم بالعيش في أراضيهم.

وأضافت الهيئة، أن “مليشيا المستوطنين قاموا بحرق المنازل والممتلكات والاعتداء على المواطنين في المنطقة وعلى المتضامنين الأجانب حيث اعتبروا هذا الإجراء تعديًا على حقوق الإنسان”.

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن إجبار العائلات على النزوح قسرًا عن مناطق سكناهم للمرة الثانية خلال شهر، يأتي ضمن خطة استيطانية أوسع، تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة سموتريتش وبن غفير، لتهويد منطقة المعرجات التي تعد منطقة استراتيجية، كونها الطريق الرئيسي بين أريحا والمحافظات الأخرى.

وقال شعبان: “رغم التهجير، لن نترك هذه العائلات وحدها، والهيئة ستبقى إلى جانب السكان في أماكن تواجدهم، وستعمل على تأمين سبل معيشتهم في الأيام المقبلة”.

وأردف شعبان: سبق أن حذرنا مرارا، ونؤكد اليوم أن على الجميع من فصائل ومؤسسات وعائلات، التحرك العاجل وعدم ترك التجمعات البدوية وحدها، وقد ارتفع منسوب الخطر على حياة المواطنين بفعل إطلاق النار والاعتداءات المتكررة.

وفي تطور لاحق، فرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا مشددا على تجمع عرب المليحات، بالتزامن مع تجمع للمستعمرين بالقرب من المنطقة.

وغادرت عائلات التجمع أراضيهم في منطقة المعرجات قبل نحو 27 يوما وذلك إثر هجمات عنيفة في الرابع من تموز/ يوليو.

يشار إلى أن اعتداءات المستعمرين والاحتلال تسببت في تهجير 38 تجمعا بدويا في الضفة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر معهد الأبحاث التطبيقية- القدس “أريج”، إن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال الفترة من شهر كانون ثاني وحتى حزيران للعام الجاري بلغت (1444) اعتداء، و(38) تجمعا تم ترحيلها بالكامل من أماكن سكناها.

وأشار المعهد في تقريره إلى أن الهجمات تعكس تصاعدًا غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث إن الثمن الذي يدفعه المواطن الفلسطيني لا يُقاس بعدد الهجمات، بل بالمعاناة اليومية التي تطال جميع جوانب الحياة من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية وخاصة القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتقييد الحركة حيث يقوم المستعمرون بإغلاق مداخل القرى والطرق وتعريض المواطنين لأشكال متعددة من العنف النفسي والجسدي.

وأضاف: “لقد أصبح الفلسطيني محاصرًا ليس فقط بجدار الفصل العنصري، بل بشبكة عنف تبدأ من المستعمرين ولا تنتهي عند القوانين العسكرية الاسرائيلية الجائرة”.

وأوضح ان هذه الاعتداءات لا تُعتبر حوادث فردية أو صدفة، بل هي جزء من سياسة عنف ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطن الفلسطيني من أرضه، وتفريغ المناطق من مواطنيها الفلسطينيين، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على الأراضي للأغراض الاستيطانية المختلفة، مشيرا إلى ان الاعتداءات بلغت في الأعوام 2020 (579) و(911) في العام 2021، و(1527) للعام 2022، و(2191) في العام 2023، و(2444) في العام 2024، وحتى شهر حزيران من العام الجاري بلغت (1444) اعتداء.

وأوضح ان تفاصيل الاعتداءات والانتهاكات من قبل المستوطنين التي تم ارتكابها في الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني وحتى حزيران من العام الجاري، تنوعت ما بيت الاعتداء على دور العبادة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين والثروة الحيوانية والممتلكات والمصادر الطبيعية وغيرها، جاءت على النحو التالي: بيت لحم (87)، الخليل (246)، جنين (2)، اريحا (138)، القدس (160)، نابلس (217)، قلقيلية (44)، رام الله والبيرة (229)، سلفيت (148)، طوباس (155)، وطولكرم (18).