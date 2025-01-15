فرحة عارمة في غزة عشيّة الإعلان عن اتفاق التهدئة

غزة – «القدس العربي»: استبق أهالي قطاع غزة الإعلان الرسمي لاتفاق وقف إطلاق النار، ونزلت أعداد كبيرة للشوارع وبدأت بالصفير والتهليل، وأطلقت السيارات أبواقها، فرحا بالإعلان عن قرب تطبيق الصفقة، التي من المقرر أن تنهي حرب الإبادة التي بدأتها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة منذ 16 شهرا.

وامتلأت شوارع قطاع غزة في مناطق الشمال والجنوب بالسكان، رغم حلول الظلام، وهو أمر لم يكن معتاداً من قبل، حيث كان الجميع يلتزمون منازلهم ومراكز الإيواء ومناطق السكن في الخيام، مع بداية الليل.

مسيرات واحتفالات في الشوارع رغم القصف

وفي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، قرع شبان وأطفال أواني بلاستيكية ومعدنية، وأحدثوا أصواتاً عالية وهم يهللون ويطلقون الصافرات احتفالا باتفاق انهاء الحرب، وكذلك كان الأمر في مدينة دير البلح وفي مشفى شهداء الأقصى في المدينة، الذي يوجد فيه نازحون ومصابو الحرب، وهو أمر شهدته أيضا الكثير من مناطق مواصي خان يونس جنوبي القطاع، التي تكتظ بمئات آلاف النازحين، وفي مناطق النزوح في مدينة غزة.

وشاهدت «القدس العربي» مواطنين يتبادلون السلام والعناق خلال الاحتفالات التي شهدتها مناطق وسط قطاع غزة، كما نزل الكثير من سكان مراكز الإيواء إلى ساحات المدارس وشاركوا في احتفالات انتهاء الحرب.

وقال محمد النجار، وهو نازح من مدينة غزة، ويقيم في إحدى خيام النزوح في مخيم النصيرات «انتظرت هذا الخبر شهورا طويلة»، وأضاف لـ «القدس العربي»: «نأمل أن توقف الهدنة القتل والمجازر»، لكنه أشار إلى أن وقف الحرب سينكأ جروح الغزّيين، وقال «الكل في غزة مكلوم، جميع العوائل فقدت أفراد منها، والكثير منها تدمرت منازلها، والجميع سيشاهد حجم المأساة بعد تفقد مناطق الدمار وتذكر الضحايا».

وقالت سعاد مطر التي عبرت عن فرحتها بانتهاء الحرب «نعيش منذ اليوم الأول للحرب حياة صعبة للغاية، وكانت الأوضاع تزداد مع كل يوم يمر على الحرب، قتل ومجازر وترويع»، وأضافت «لم نكن نأمن لدقيقة على حياتنا، نأمل أن يعم الهدوء ويتوقف القتل والتدمير وأصوات الطائرات».

اما أحمد الذي اعتقل خلال رحلة نزوحه من بلدة بيت لاهيا إلى مدينة غزة، ومن ثم أطلق سراحه إلى جنوب القطاع، فيأمل بأن يتمكن من العودة إلى شمال القطاع، وترفع الحواجز الإسرائيلية للقاء أسرته زوجته وأطفاله.