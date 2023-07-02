فرصة للتغيير متاحة: الداخل في لبنان «أقوى» من الخارج؟

عاد الموفَد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بلاده بلا إنجاز ولا إيجاز لِما فعل ولم يفعل خلال جولته على كبار اللاعبين وصغارهم في لبنان. لعل ما لم يفعله هو الظاهرة اللافتة، فقد أخفق خلافاً لأسلافه من موفَدي الدول الكبرى قبل عشر سنوات وأكثر في إملاء إرادة الخارج على اللاعبين في الداخل، لأن الداخل أصبح لأول مرة في تاريخ لبنان المعاصر «أقوى» من الخارج. لماذا؟ لأسباب متعددة أبرزها، أن دول الخارج الكبرى باتت منشغلة جداً بأزمات واضطراباتٍ في داخلها تعطّل قدرتها على فرض إرادتها، كما كانت تفعل في «الماضي التليد»، هكذا يتبدّى أمام لبنان واقع وفرصة: الواقع بقاؤه أسير معضلته السياسية المتفاقمة وصراعاتٍ مريرة بين أركان شبكته الحاكمة من أمراء طوائف، ورجال أعمال وأموال متعطشين للسلطة والنفوذ، وضباط نافذين في القوات المسلحة. الفرصة المتاحة هي اغتنام ظاهرة تراجع قدرات الخارج عن إملاء إرادته على الداخل، رغم حدّة الصراع تعلو أصوات في أوساط الأقطاب المتصارعين وحلفائهم تدعو إلى الحوار الوطني للخروج من الاستعصاء السياسي التاريخي الذي يشلّ البلاد.

مَن يحاور مَن.. وأين.. وكيف؟

تتعدّد الآراء والمواقف، بعضها يريد الحوار بين زعماء التكتلات التي يضجّ بها مجلس النواب، وبعضها الآخر يبتغي توسيع طاولة الحوار لإشراك مرجعيات الطوائف المسلمة والمسيحية، وثمة فريق ثالث يريد إجراء الحوار بأية صيغةٍ في إحدى عواصم المشرق العربي، في تكرارٍ متعمّد لمؤتمر الطائف بالسعودية سنة 1989 ولمؤتمر الدوحة بقطر سنة 2008. تتعدّد الصيغ المقترحة للحوار في الشكل والمضمون، لأن خلافات متعددة ومعقّدة تكتنف ما يجب أن يكون عليه نظام لبنان السياسي، بعد تجاوز نظامه الطوائفي الحالي المتداعي. لا أغالي إذا قلت إن أية تسوية يُفضي إليها الحوار وفق الصيغ المتداولة حاليّاً ستنتهي إلى فشل، فقد جرت في الماضي تجارب عدّة مماثلة للحوار الذي يدعو إليه كُثرٌ هذه الأيام، فكان أن انتهت ليس إلى فشلٍ ذريع فحسب، بل أيضاً إلى أزمات حكمٍ واضطرابات أمنية وصدامات أهلية.. لماذا؟ لأن الحاكمين الفاشلين أنفسهم بعضهم أو جلهم، انتقلوا بين ليلةٍ وضحاها من صف أهل السلطة إلى صف أهل المعارضة، متظاهرين بأنهم طلاّب إصلاح، ولم يتأخروا عند تفجّر أول أزمة سياسية عن الدعوة إلى الحوار لتسويةٍ الأزمة العالقة. من هنا يمكن تلخيص تاريخ لبنان السياسي منذ الاستقلال سنة 1943 بسلسلةِ أزماتٍ تنتهي مؤقتاً إلى تسويات، تُفضي بدورها إلى أزمات أخرى أشد تعقيداً وخطورة. المشهد نفسه يتكرر اليوم بين أهل السلطة، فهم أنفسهم حاكمون حيناً ومعارضون حيناً آخر، وهكذا دواليك في تكرار رتيب مملّ، الامرُ الوحيد الذي تغيّر هو أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي كانت تتناوب في إملاء إرادتها على الشبكة الحاكمة في لبنان لم تعد قادرةً على ذلك لأسباب متعددة أهمها، أنها باتت تعاني أزمات سياسية واقتصادية شديدة الوطأة في الداخل بالتزامن مع أزماتٍ في الخارج تستغرقها وخصومها ومنافسيها، الأمر الذي قلّص أمامها هامش حرية الحركة والمناورة.

ما المخرج؟

ليس من تسويةٍ تقليدية قريبة المنال، حتى لو أمكن الوصول إليها فإن عمرها المرجّح قصير، إذ لا تلبث المماحكات والصراعات أن تعود بلا هوادة، غير أن ذلك كله ليس من شأنه أن يحدّ من تصميم القوى الوطنية النهضوية الحيّة على العمل الجادّ لتكوين مناخٍ سياسي مغاير، وثقافةٍ وطنية جامعة ومغايرة قوامها القواسم والمصالح المشتركة، والتدقيق الموضوعي الصارم في مَن يقتضي وضعهم في خانة الأصدقاء والحلفاء، أو في خانة الخصوم والأعداء. إلى ذلك يقتضي أن تنطلق القوى الوطنية النهضوية بكل ألوانها ومشاربها، في عملها وتعاونها من حقائق خمسٍ لا يجوز التهاون في مراعاتها:

الأولى، التسليم بانهيار نظام المحاصصة الطوائفي الفاسد، وبأن لا جدوى البتّة في العمل من خلاله، أو التلهّي بأية صيغةٍ مزعومة لإصلاحه، فالإصلاح يبدأ برفضه والخروج منه وعليه والنضال سلميا وجدّياً لتجاوزه، في مسارٍ حثيث لتحقيق نظام بديل على أسس الديمقراطية وحكم القانون، وصحة التمثيل الشعبي وعدالته، والعدالة الاجتماعية والتنمية، وذلك بدءاً بتنفيذ أحكام الدستور المعدّل سنة 1990 المتضمن إصلاحات اتفاق الطائف.

الثانية.. وجوب مقاطعة القوى الوطنية النهضوية لأي حوارٍ بأية صيغةٍ مع أهل نظام المحاصصة الطوائفي وشبكته الحاكمة، لأن الفاسدين لا يعقل ولا يجوز أن يصبحوا مصلحين.

يمكن تلخيص تاريخ لبنان السياسي منذ الاستقلال سنة 1943 بسلسلةِ أزماتٍ تنتهي مؤقتاً إلى تسويات، تُفضي بدورها إلى أزمات أخرى أشد تعقيداً وخطورة

الثالثة.. أن التكاتف والتعاون والتنسيق بين القوى الوطنية النهضوية بكل ألوانها ومشاربها شرطٌ لتجاوز نظام المحاصصة الطوائفي وشبكته الحاكمة، وضمانة لا بد منها لمواجهة أعداء الوطن والأمة، ولاسيما الكيان الصهيوني.

الرابعة.. أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتسليحه من جميع المصادر المتاحة، ووضع استراتيجية للدفاع الوطني تكفل تكاتف الجيش مع المقاومة، في التصدي للعدو الصهيوني، شرطٌ وضمانة لحماية البلاد والسيادة والموارد الوطنية.

الخامسة.. إن معالجة الضائقة المعيشية الشديدة بتأمين الغذاء والماء والدواء والكهرباء والنقل (الوقود والمحروقات) وملاحقة ناهبي المال العام، يجب أن تكون أولوية أولى للجميع في هذه الظروف البائسة والخطيرة التي تمرّ بها البلاد.

أخيراّ وليس آخراً، أعود وأشدّد مجدداً على ما سبق وطرحته مراراً من أن السبيل الأجدى لتكوين مناخ سياسي مغاير وثقافة وطنية جامعة، بغية توفير القدرة والفرصة لإجراء حوار وطني صحيح ومجدٍّ، مشروطةٌ جميعها بالتزام القوى الوطنية النهضوية، بمعزل عن السلطة وأهلها، بانتخاب مجلس تأسيسي من مئة عضو، مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين، على مستوى الجمهورية كلها على أن يكون لكل ناخب ٍ وناخبة الحق في التصويت لمرشحٍ واحد، بذلك يُسهم اللبنانيون بحريةٍ في تقديم مثال حي لجسم سياسي حرّ تتحقق فيه صحة التمثيل الشعبي وعدالته، والقدرة على مراقبة جميع مؤسسات الدولة وتصحيح أدائها، وتوفير الآليات اللازمة للارتقاء بها وصولاً إلى جعل دولة المواطنة المدنية خياراً ممكناً ومجدياً.. المسار طويل، لكن ما من خيار آخر أجدى وأفعل.

كاتب لبناني

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