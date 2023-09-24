سياسة | دولي | روسيا

فرض الرقابة العسكرية على البريد والمحادثات الهاتفية في دونيتسك

منذ 37 دقيقة

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موسكو: أعلن رئيس منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين، في مرسوم عبر موقعه الإلكتروني، فرض الرقابة العسكرية على البريد والاتصالات عبر الإنترنت والمحادثات الهاتفية في “جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف المرسوم “يتعين تطبيق الرقابة العسكرية على رسائل البريد وكذلك الرسائل المرسلة عبر أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويجب فرض الرقابة على المحادثات الهاتفية”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبموجب هذا المرسوم، سيقوم جهاز الأمن الاتحادي الروسي ووزارة الإعلام في المنطقة بتنفيذ تدابير الرقابة.

ووقع بوشيلين المرسوم في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى يوم نشره.

(د ب أ)

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