سياسة | دولي | أوروبا

فرض حظر إداري للأراضي الفرنسية على نجل أسامة بن لادن- ( تغريدة)

8 - أكتوبر - 2024

عمر بن لادن. لقطة شاشة

حجم الخط
1

باريس- “القدس العربي”:

أعلن وزير الداخلية الجديد برونو روتايو، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، “فرض حظر إداري للأراضي الفرنسية” ضد عمر بن لادن، الابن الأكبر للزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وبحسب وزير الداخلية، فإن عمر بن لادن كان يستقر في منطقة l’Orne الفرنسية منذ عام 2021 “كزوج لمواطنة بريطانية” وأدلى بتعليقات في عام 2023 تمجد الإرهاب.

ويشير وزير الداخلية إلى يوم السادس من شهر يوليو عام 2023، عندما أدين عمر بن لادن بتهمة الترويج للإرهاب، بعد تغريدة نشرها يوم الثاني من مايو، الذي يُصادف ذكرى مقتل مؤسس تنظيم القاعدة. لكن بعد تقديم لائحة الاتهام هذه، تم إطلاقه سراحه في نهاية الإجراءات.

ومنذ ذلك الحين، واصل عمر بن لادن نشاطه كـ”رسام”، والذي بدأه خلال فترة الحجر الصحي بسبب كوفيد 19 في عام 2021، وبفضله كان يعرض بانتظام لوحات بيعت بما يتراوح بين 800 و2000 يورو.

وفي مقابلة مع مجلة “لوبوان” عام 2022، أصر عمر بن لادن على أنه اختار الاستقرار في فرنسا عام 2016، قائلا: “الإسلام هو الدين الثاني هنا، وأعتقد أنه في فرنسا، كمسلم، أستطيع أن أمارس الإسلام دون مشكلة”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول نور الدين مشتالة:
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 8:14 ص

    من ينتقد جرائم إسرائيل وقادتها السفاحين يتهم باللاسامية ومن يدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة يتهم بتمجيد الإرهاب ومن يسكت يتهم بأنه خلية إرهاب نائمة ، على هذه الأمة أن تكون أو لا تكون والبداية إسقاط الأوثان الحاكمة في أوطاننا والتي نصبها هذا الغرب اللعين لحماية عصابات الصعاليك الصهاينة الإرهابيين ومنع الأمة من تحقيق أي تقدم أو تطور أو استقلال ورفاه لشعوبها ..

    رد

أخبار ذات صلة

ملابس بن لادن تتسبب في إيقاف حكم أسترالي
4 - نوفمبر - 2024
بلينكن وأباطيل «تجديد أمريكا»: ذرّ الرماد في البصيرة
3 - أكتوبر - 2024
مذيعو الأبارتيد الإعلامي!
30 - أكتوبر - 2023
حرب إسرائيل لن تقضي على حماس… بل ستقضي على نتنياهو!
29 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية