فرض حظر إداري للأراضي الفرنسية على نجل أسامة بن لادن- ( تغريدة)

باريس- “القدس العربي”:

أعلن وزير الداخلية الجديد برونو روتايو، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، “فرض حظر إداري للأراضي الفرنسية” ضد عمر بن لادن، الابن الأكبر للزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

Je prononce ce jour une interdiction administrative du territoire à l'encontre de M. Omar Binladin, fils aîné du terroriste international Oussama Ben Laden. M. Binladin, installé dans l'Orne depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique, a accueilli… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) October 8, 2024

وبحسب وزير الداخلية، فإن عمر بن لادن كان يستقر في منطقة l’Orne الفرنسية منذ عام 2021 “كزوج لمواطنة بريطانية” وأدلى بتعليقات في عام 2023 تمجد الإرهاب.

ويشير وزير الداخلية إلى يوم السادس من شهر يوليو عام 2023، عندما أدين عمر بن لادن بتهمة الترويج للإرهاب، بعد تغريدة نشرها يوم الثاني من مايو، الذي يُصادف ذكرى مقتل مؤسس تنظيم القاعدة. لكن بعد تقديم لائحة الاتهام هذه، تم إطلاقه سراحه في نهاية الإجراءات.

ومنذ ذلك الحين، واصل عمر بن لادن نشاطه كـ”رسام”، والذي بدأه خلال فترة الحجر الصحي بسبب كوفيد 19 في عام 2021، وبفضله كان يعرض بانتظام لوحات بيعت بما يتراوح بين 800 و2000 يورو.

وفي مقابلة مع مجلة “لوبوان” عام 2022، أصر عمر بن لادن على أنه اختار الاستقرار في فرنسا عام 2016، قائلا: “الإسلام هو الدين الثاني هنا، وأعتقد أنه في فرنسا، كمسلم، أستطيع أن أمارس الإسلام دون مشكلة”.