فرض غرامة كبيرة على عيادة سرّبت ملف شاكيرا الطبّي

ليما: غُرّمت العيادة التي عالجت شاكيرا من آلام في البطن خلال شباط/ فبراير في ليما، بمبلغ 190 ألف دولار لكشفها عن الملف الطبي للنجمة الكولومبية، على ما أعلنت السلطات الصحية الأربعاء.

وأعلنت هيئة “سوسالود” التي تشرف على نظام الرعاية الصحية في البيرو، في بيان، أنها فرضت هذه العقوبة على عيادة “ديلغادو أونا” بعد تحقيق استمر خمسة أشهر.

وتم استجواب موظفي المركز الصحي الذي خضع للتفتيش مباشرة بعد الوقائع.

وأعلنت العيادة، من جانبها، أنها بدأت “إجراءات معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الانتهاك الأخلاقي الجسيم”.

ونُشر الملف الطبي للمغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب القانون البيروفي، يُعدّ الإفصاح عن المعلومات الصحية مخالفة جسيمة وانتهاكا للحقوق الأساسية لمتلقي الرعاية الصحية.

وكانت نجمة الموسيقى اللاتينية البالغة 48 عاما، نُقلت إلى المستشفى في 15 شباط/ فبراير، واضطرت إلى إلغاء حفلة كانت مقررة في اليوم التالي في ليما. ومع ذلك، تمكنت من إحياء عروضها بعد يومين، مستأنفة جولتها العالمية.

(أ ف ب)