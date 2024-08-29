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فرقة “آبا” تطلب من ترامب الكف عن استخدام أغنياتها في حملته

منذ 24 دقيقة

دونالد ترامب

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ستوكهولم: أعلنت شركة إنتاج أسطوانات فرقة “آبا” الشهيرة الخميس أنها طلبت من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية الكفّ عن استخدام أغنيات الرباعي السويدي ضمن حملته.

وأفادت شركة “يونيفرسال ميوزيك” في السويد بأنها رصدت استخدام عدد من أغنيات الفرقة مرة واحدة على الأقل خلال أنشطة حملة مرشح الحزب الجمهوري.

وأضافت شركة “يونيفرسال ميوزيك إيه بي” في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس: “لقد طلبنا إزالة هذه الأغنيات”.

وأوضحت المجموعة أن “يونيفرسال ميوزيك بابليشينغ إيه بي” و”بولار ميوزيك إنترناشونل إيه بي” لم تتلقيا أي طلب (لاستخدام هذه الأغنيات)، ولم تمنحا ترامب بالتالي أي إذن أو تصريح بذلك.

وأشارت صحيفة “سفينسكا داغبلاديت” السويدية إلى أن أحد صحافييها حضر تجمعا لترامب في تموز/ يوليو في ولاية مينيسوتا، حيث توجد جالية سويدية كبيرة، وبُثَّت خلاله إحدى أغنيات فرقة “آبا” بعنوان “ذي وينر تايكس إت أول”.

وعُرض على شاشة عملاقة فيلم فيديو قديم للفرقة تبلغ مدته عشر دقائق يُظهرها مؤدية بعضا من أكبر أغنياتها، ومنها “ماني، ماني، ماني” و”دانسينغ كوين”.

بأسلوب فريد وألحان جذابة، جسّد أعضاء “آبا” الأربعة بيني أندرسون وأغنيتا فالتسكوغ وآني-فريد لينغستاد وبيورن أولفايوس (واسم الفرقة يتألف من الأحرف الأولى من أسمائهم) حقبة الديسكو قبل أن ينفصلوا عام 1982.

وطلب مشاهير موسيقيون آخرون، مثل بروس سبرينغستين ونيل يونغ وسيلين ديون وفرقة “رولينغ ستونز” من المرشح الجمهوري التوقف عن استخدام أغنياتهم في حملته الانتخابية.

(أ ف ب)

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