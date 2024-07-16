فرقة «صول» تشارك في مهرجان جرش في دورته الـ38 وتغني لـ«غزة»

عمان – «القدس العربي»: تحيي فرقة «صول» الفلسطينية، حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثامنة والثلاثين، نهاية الشهر الجاري، في الساحة الرئيسية للمدينة الأثرية في جرش.

وتقدم الفرقة أغنية لغزة بعنوان «أولادي عصافير الجنة»، وهي الأغنية الأولى من مجموعة أغنيات تمّ إنجازها بالكامل في قطاع غزة أثناء الحرب.

هذه الفرقة التي تألّقت في الظرف القاسي وبرعت في ابتكار الحياة أمام الجرح، فكانت بنت اللحظة القاتمة المؤلمة، ما تزال تواصل دورها وتحتفي بالجرح الفلسطيني ونداء النكبات الذي يصل صداه إلى أبعد مدى عن طريق الكلمة واللحن والأشجان والصوت الحنون، والذي يغدو أقوى من أيّ صوت ويتخلل إحساسنا بكل هذه الآلام.

«صول» فرقة تعتمد على التأثير الإنساني العالمي، كمزيجٍ آسر من الموسيقى الشعبية والبوب، في 30 أغنية من الموسيقى الفلسطينية والعربية، بما لها من حضور على الـ«سوشال ميديا»، و«اليوتيوب»، لبراعتها الفنية.

والأغنية الجديدة موسيقى حزينة وإنسانية صارخة تبعث على الأمل والشجن من ركام الأحزان في غزة المجروحة، قدّمتها فرقة تدين الموت والقتل والدمار وفقدان الأبناء بأصوات صارخة بالألم والإحساس بظلم الكون، والإيمان بالنصر في الوقت ذاته.