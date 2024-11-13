فرقة موسيقية مغربية تتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني بأداء “وردة لجريح الثورة” و”زهرة المدائن”- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: صدحت أغنية “وردة لجريح الثورة” في جنبات كنيسة “الشهداء القديسين” بمدينة مراكش تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، خلال فعاليات الدورة الثانية من “المهرجان الدولي للغناء الكورالي”، واسترجعت فرقة “مايسترو للموسيقى” بقيادة الفنان خالد بدوي وكل أعضائها يرتدون الكوفية الفلسطينية، هذه الرائعة لـ “مجموعة العاشقين” الفلسطينية، كما استعادت السيدة فيروز من خلال أداء أغنيتها الخالدة “زهرة المدائن”.

وقال قائد فرقة “مايسترو للموسيقى”، خالد بدوي، إنه برمج كلا من أغنية “وردة لجريح الثورة” وهي من أغاني المجموعة الفلسطينية المعروفة “مجموعة العاشقين” والتي كتب كلماتها الشاعر أحمد دحبور وقام بتلحينها حسين نازك، وأغنية “زهرة المدائن” للأخوين رحباني والسيدة فيروز، “تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وهما يواجهان أبشع الجرائم من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف بدوي، متحدثا لـ “القدس العربي”، أن فرقته كانت قد أحيت حفلا أولا في المركز الثقافي “نجوم جامع الفنا”، دائما في إطار الدورة الثانية من “المهرجان الدولي للغناء الكورالي”، مؤكدا أن اختيار “وردة لجريح الثورة” وزهرة المدائن” جاء “تضامنا مع الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني وهما يواجهان البطش والإبادة والإجرام الصهيوني الغاشم”. وأضاف “أقل شيء ينبغي أن يقوم به الفنان الصادق هو التعبير عن تضامنه مع القضايا العادلة للشعوب من خلال إنتاج أو أداء أعمال فنية تناصر هذه القضايا، لأن الفنان الحقيقي ينبغي أن تكون لديه رسالة”.

وكانت فرقة “مايسترو للموسيقى”، قد شاركت في فعاليات الدورة الثانية من “المهرجان الدولي للغناء الكورالي”، إلى جانب فرق دولية أخرى من إسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، وسلوفينيا وبولندا، إلى جانب المغرب، وذلك في الفترة التي امتدت من سابع إلى تاسع تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

المهرجان الذي قدمت كل عروضه بكل من كنيسة الشهداء القديسين والمركز الثقافي نجوم جامع الفنا بمراكش، يعنى بالغناء الكورالي على مستوى عالمي، حيث تلتقي فيه المجموعات الغنائية المتخصصة في هذا النوع من الموسيقي، لتنشد للتنوع والسلم والحب.

وأبرز الفنان خالد بدوي أن جمعية “التراث والفلكلور” جعلت المهرجان موعدا هاما للقاء المجموعات الكورالية لعرض ابداعاتها وتبادل الخبرات، إلى جانب تخصيصه لفقرة هامة تتمثل في أداء أغان مشتركة بين جميع المجموعات الصوتية المشاركة، بعضها قطع أجنبية وواحدة عربية أو مغربية.

وأضاف بدوي أنه تشرف في هذه الدورة بتكليفه من قِبل إدارة المهرجان باختيار القطعة الغنائية المغربية وتوزيعها إلى أربعة أصوات (سوبرانو، ألطو، طينور وباص) كما تكلف بقيادة الكورال المشترك أثناء أدائها، ويتعلق الأمر بصنعة أندلسية من انصراف بسيط الحجاز الكبير والتي مطلعها “لحبيبي أرسل سلام”.