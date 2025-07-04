فرقة «ميّاس» تشارك في مهرجانات الأرز وعمار شلق يلعب دور جبران خليل جبران

بيروت – «القدس العربي»: تكثف فرقة «مياس» اللبنانية العالمية تدريباتها الخاصة تمهيداً لحفلها الفني المبهر الذي ستفتتح فيه مهرجانات الارز الدولية 2025 التي ستنطلق هذا العام في التاسع عشر من الشهر الحالي تحت شعار «رجعنا يا لبنان» بعد انقطاع دام خمس سنوات، بسبب الاحداث المتراكمة التي شهدها البلد.

وشوقت الفرقة بقيادة مؤسسها نديم شرفان الجمهور اللبناني والعربي لعرضها الفني الراقص والمبهر والمرتقب عرضه في ظلال الارز الخالدة، وهو عرض مستوحى من حياة الاديب اللبناني العالمي جبران خليل جبران وكتابه «النبي» الشهير وسط تجهيزات تقنية ضخمة وإشراف خبراء عالميين. وسيشارك في هذا العرض المنتظر مجموعة من أبرز الفنانيين اللبنانيين، ومن بينهم ملحم زين وبديع أبو شقرا وسينتيا كرم ونيقولا معوض وعمار شلق الذي سيؤدي شخصية جبران، ووعدت فرقة «ميّاس» متتبعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ما ينتظهرهم هو السحر والابهار والابداع عبر نشرها مقتطفات من هذه التدريبات.

بدوره، نشر الممثل عمار شلق على «انستغرام» مقتطفات من هذه التدريبات، وبدا بتأديته شخصية جبران واعداً بأن يكون الحفل مميزاً ومختلفاً، ومشيراً إلى «أن التدريبات الخاصة بهذا الحفل انطلقت بقوة وهي تسير بحماسة لافتة»، مثنياً على «تأديته مرحلة مهمة من شخصية هذا الاديب اللبناني العالمي».

وضمن مهرجانات الارز الدولية، يقدم النجم اللبناني وائل كفوري حفلاً فنياً ضخماً تتخلله مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي يعشقها الجمهور اللبناني والعربي، كما يختتم المهرجان بعرض عالمي للدي جي بلاك كوفي في الثلاثين من الشهر الجاري.