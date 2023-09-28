فرقة ميّاس تعود إلى برنامج “أمريكا غوت تالنت” في استعراض باهر- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

خطفت فرقة مياس اللبنانية أنفاس الجمهور بعودتها إلى مسرح برنامج الهواة الشهير “أمريكا غوت تالنت” في الموسم الثامن عشر كضيفة شرف في عرضه النهائي والمباشر عبر شبكة nbc وذلك بوصلتها الفنية الاستعراضية التي جسدتها على هذا المسرح الضخم والتي مزجت فيها بين الأجواء الشرقية والآسيوية والغربية.

وبعد استعراضها “تمثال الحرية”، قدمت فرقة مياس لوحتها الفنية “الحرة” المستوحاة من أجواء أزمنة وحضارات مختلفة واكبتها أجساد فتيات هذه الفرقة لإيصال الرسالة نحو الحرية ولإبراز صورة رائعة عن بيروت التي لا تموت والتي بالرغم من مآسيها وشدائدها تقاوم وتنبض دوماً بالحياة.

وواكب هذه الفرقة التي حازت على شهرة عالمية بعد فوزها العام الماضي بلقب البرنامج في نسخته الـ١٧ مؤسس الفرقة ومخرج العمل نديم شرفان ابن بلدة قرطبا في قضاء جبيل.