فرنانديز يرفض عرضا سعوديا مغريا من أجل البقاء في مانشستر يونايتد

لندن: رفض برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، عرضا مغريا للانتقال إلى نادي الهلال السعودي، لأنه يرغب في “اللعب على أعلى مستوى ممكن”.

وأكد فرنانديز اليوم الثلاثاء تلقيه “عرضا مثيرا” من النادي السعودي للانتقال إليه بعد موسم مخيب للآمال لمانشستر يونايتد.

وقال: “انتظروا مني أن أفكر في مستقبلي، لأنني قلت إن مانشستر يونايتد سيوافق على ذلك فقط إذا رأى أن الوقت قد حان للرحيل”.

وأضاف: “تحدثت مع المدرب روبين أموريم، وطلب مني حينها عدم الرحيل، ثم تحدثت مع مانشستر يونايتد، قالوا إنهم لا يريدون بيعي… لو أردت الرحيل لفعلت، لكنهم لا يحتاجون للمال، ولا يحتاجون لبيعي”.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الهلال كان مستعدا لدفع 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار) لضم فرنانديز، البالغ من العمر 30 عاما من مانشستر يونايتد، مع عرض راتب أسبوعي قدره 700 ألف جنيه إسترليني (946 ألف دولار) للعب مع الفريق السعودي.

وأوضح فرنانديز: “كان عرضا مثيرا للغاية، كان رئيس الهلال لطيفا للغاية معي، تحدث إلى مدير أعمالي، ثم تحدثت إلى زوجتي، وكعائلة أردنا أن نرى ما أريد فعله… سألتني ماذا تريد أن تفعل بمستقبلك؟”.”

ومدد فرنانديز العام الماضي عقده مع مانشستر يونايتد حتى يونيو/ حزيران 2027.

لم يسر هذا الموسم كما هو مخطط له، حيث فشل الشياطين الحمر في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلالهم المركز الخامس عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز، في أسوأ مركز في تاريخ الفريق، كما خسر الفريق في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

(أ ب )