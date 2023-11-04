مانشستر سيتي يقسو على بورنموث بسداسية ويتصدر الدوري الإنكليزي بشكل مؤقت

لندن: انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه بورنموث 6/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، فوز برينتفورد على ويستهام 3/ 2، وكريستال بالاس على بيرنلي 2/ صفر، وشيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون 2/ 1 ، وفوز مانشستر يونايتد على فولهام 1/ صفر، وتعادل إيفرتون مع برايتون 1/ 1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 30، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 37 سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث عندما سدد دوكو كرة قوية اصطدمت بظهر مانويل أكانجي قبل أن تعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق فيل فودين، ثم سجل بورنموث هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 عن طريق لويس سينيسترا، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 83، قبل أن سجل ناثان أكي الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يواجه تشيلسي يوم الإثنين المقبل.

في المقابل توقف رصيد بورنموث عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز برينتفورد على ويستهام 3/ 2.

وسجل أهداف برينتفورد نياب موباي في الدقيقة 11 و كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب ويستهام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55 وناثان كولينز في الدقيقة 69.

فيما سجل هدفي ويستهام محمد قدوس وجارود بوين في الدقيقتين 19 و26.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ويستهام عند14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز كريستال بالاس على بيرنلي بهدفين نظيفين أحرزهما جيفري شلوب في الدقيقة 22 وتيريك ميتشل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل إيفرتون مع برايتون 1/ 1.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله فيتالي ميكولينكو في الدقيقة السابعة وتعادل برايتون عن طريق آشلي يونغ، لاعب إيفرتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر كما رفع برايتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الخامسة، فاز شيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون 2/ 1.

وتقدم شيفيلد يونايتد بهدف أحرزه كاميرون ارتشر في الدقيقة 72 وتعادل ووفرهامبتون عن طريق جان ريسنر بلغارد في الدقيقة 89، قبل أن يسجل شيفيلد هدف الفوز عن طريق أوليفر نوروود في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى أربع في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة السادسة، انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على مضيفه فولهام 1/ صفر.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص الضئيلة التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق برونو فيرنانديز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وهو الفوز السادس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد فريق فولهام على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وفي الدقيقة الثامنة سجل مانشستر يونايتد هدفا ألغاه الحكم عندما لعبت ركلة حرة من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء حيث قابلها أليخاندرو غارناتشو بتمريرة عرضية من داخل منطقة الست ياردات ليقابلها سكوت مكتوميناي بتسديدة إلى داخل المرمى، ولكن الحكم عاد لتقنية الحكم المساعد (فار) وألغى الهدف بداعي تسلل غارناتشو.

بعدها تخلى فولهام عن حذره الدفاعي وبادل فريق مانشستر يونايتد للهجمات ولن كلهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 33 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عندما استلم برونو فرنانديز الكرة على حدود منطقة جزاء فولهام وسدد الكرة لكن بيرند لينو، حارس فولهام تألق وتصدى لها.

واستمر اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط المعلب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت بدأ فريق فولهام في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل حاول فريق مانشستر يونايتد هو الآخر شن هجمات على مرمى فولهام لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 58 فرصة لفريق فولهام عندما سدد ويليان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وتألق أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة 62 عندما سدد جواو بالينيا كرة قوية من الناحية اليمنى لكن أونان كان لها بالمرصاد.

بعدها عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب وسط محاولات هجومية على استحياء من الفريقين لم ترتق لدرجة الخطورة المطلوبة لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 85 والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق مانشستر يونايتد عندما مرر ديوغو دالوت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها أنتوني مارسيال بتسديدة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تسجيل مانشستر يونايتد لهدف التقدم عندما مرر باليستري الكرة إلى برونو فرنانديز الذي تلاعب بمدافع فولهام على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

(د ب أ)