فرنسا: أتال يتوفق على ماكرون بشكل كبير من حيث الشعبية 

باريس- “القدس العربي”:

وفقاً لاستطلاع أجراه معهد “إيلاب” لصالح صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، فإن رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، يتمتع بشعبية أكبر من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

أتال ( 34 عاما) والذي تم تعيينه الشهر الماضي رئيسا للوزراء، ليصبح بذلك أصغر من يصل إلى هذا المنصب في تاريخ الجمهورية الخامسة، حظي بثقة 32% من الفرنسيين، وفق الاستطلاع. وهو أمر نادر لرئيس وزراء منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة في عام 2017. فيما حصل ماكرون على 25%، مع تراجع بنقطتين مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته المؤسسة نفسها.

SONDAGE EXCLUSIF – La popularité de Gabriel Attal ne profite pas à Emmanuel Macron https://t.co/tocBzydpS9 — Les Echos (@LesEchos) February 1, 2024

وهذه هي المرة الثالثة التي يجد فيها الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أقل شعبية من رئيس وزرائه. إذ سبق له مواجهة هذا الموقف مع رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، العمدة الحالي لمدينة لوهافر، وزعيم حزب “آفاق”، والذي يعد من أبرز الأسماء المتداولة لخلافة ماكرون في عام 2027.

لم يسجل إيمانويل ماكرون مثل هذه النتيجة السيئة منذ اعتماد إصلاح معاشات التقاعد في الربيع، وفق معهد “إيلاب”. وفي مواجهة غضب المزارعين، يبدو أيضا أن عدم الثقة بالرئيس تتزايد، حيث قال 69% (زيادة ثلاث نقاط) من المستطلعة آراؤهم، إنهم لا يثقون بماكرون، بما في ذلك 42% منهم أكدوا أنهم “لا يثقون به على الإطلاق” (زيادة أربع نقاط).

وإذا كان رئيس الوزراء الجديد أكثر شعبية من رئيس الدولة، فهو مع ذلك أقل شعبية من سلفيْه جان كاستكس (36%) وقبله إدوارد فيليب (36%)، على الرغم من أنهما كانا أقل شهرة لدى عامة الناس عندما وصلا إلى ماتينيون (مبنى رئاسة الحكومة)، بحسب معهد “إيلاب” دائما.

ويظل إدوارد فيليب الشخصية السياسية الأكثر شعبية، وفق استطلاعات “إيلاب”، حيث حصل على آراء مؤيدة بنسبة 48%، بزيادة نقطة واحدة. بينما جاءت مارين لوبان في المركز الثاني بنسبة ثقة تصل إلى 34% (-2 نقطة)، متقدمة مباشرة على رئيس حزبها “التجمع الوطني” جوردان بارديلا بنسبة 33% (مستقرة).

تجدر الإشارة إلى أن غابرييل أتال، كان قد حل في صدارة ترتيب الشخصيات المفضلة لدى الفرنسيين لخلافة إيمانويل ماكرون كرئيس للجمهورية، في عام 2027، وذلك في استطلاع للرأي أجراه معهد “إيفوب” الفرنسي، في شهر أكتوبر الماضي، حين كان رئيس الوزراء الحالي وزيراً للتعليم. وتقدم حينها -بحسب استطلاع “إيفوب”- على إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق، الذي كان، حتى ذلك الحين، على رأس تصنيف شخصيات الأغلبية الحاكمة المفضلة لدى الفرنسيين لقيادة البلاد بعد ماكرون.

للتذكير، فإن أتال الذي بدأ مشواره السياسي كمناضل في الحزب الاشتراكي، كان من أول المؤمنين والملتحقين بالمشروع السياسي لإيمانويل ماكرون، وانضم منذ اللحظة الأولى، في عام 2016، إلى حركته “إلى الأمام” وأصبح ناطقاً باسمها.

بعد وصول ماكرون إلى الإليزيه، في ربيع عام 2017، انتُخب السياسي الشاب، الذي يعدّ أول من يعترف علناً بمثليته الجنسية، وهو من أب يهودي وأم مسيحية أرثوذكسية، نائباً برلمانياً وهو في عمر 28 عاماً. وسرعان ما بدا صعوده أمرا لا يمكن إيقافه. فقد تم تعيينه في عام 2018 كاتباً للدولة لدى وزير التربية الوطنية والشباب، وهو في الـ29 من عمره، قبل أن يتم تعيينه بعد ذلك وزيراً ناطقاً باسم الحكومة.

عقب إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية ثانية، في شهر أبريل/ نيسان عام 2022، واصل أتال مغامرته الحكومية، حيث أصبح وزيراً منتدباً مكلفاً بالحسابات العامة، ليتم تعيينه في الصيف الماضي، وزيراً للتعليم (التربية الوطنية)، ثم رئيساً للحكومة.