فرنسا: استبعاد الفلسطينية مريم أبو دقة من ندوة حول الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلييْن

باريس- ‘‘القدس العربي’’:

انعقدت مساء أمس الخميس في حرم جامعة لوميير بمدينة ليون الفرنسية، ندوة تحت عنوان ‘‘الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي، أي مستقبل للفلسطينيين؟”، وذلك بعد جدل أثارته دعوة المنظمين لمريم أبو دقة، الناشطة النسوية الفلسطينية، وعضوو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كضيفة شرف. هذه الأخيرة غابت عن المنصة، لكنها تواجدت داخل القاعة.

دعوة السّيدة أبو دقة من قبل اتحاد الطلاب ‘‘Solidaires69 ’’ وتجمع ‘‘Collectif 69 Palestine’’، أثارت جدلاً. وقررت جامعة لوميير ليون 2 سحب دعوة أبو دقة، على خلفية ضغوط سياسية من العديد من النواب الفرنسيين، من بينهم إريك سيوتي، رئيس حزب ‘‘الجمهوريون’’ اليميني المحافظ، وألكسندر بورتييه، النائب عن هذا الحزب في الدائرة التاسعة لمدينة ليون، والذين بعثوا برسالة إلى سيلفي ريتيليو، وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، طالبوا فيها بمنع عقد هذا اللقاء.

كما طالب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، بإلغاء الندوة، معتبراً أن الإبقاء عليها سيكون “انتهاكا خطيرا لقيم الجمهورية الفرنسية ومبادئ الجامعة ويمثل جريمة ضد الطائفة اليهودية”.

Conférence antisémite à l’Université Lyon 2 autour de la cheffe du FPLP à Gaza – SUITE.

Avec les Présidents @ECiotti, @oliviermarleix et mes collègues @Republicains_An, nous saisissons la Ministre de l’Enseignement supérieur @sretailleau et lui demandons l’interdiction de cette… pic.twitter.com/jwCQuXgqnN — Meyer Habib (@Meyer_Habib) October 2, 2023

الجامعة أكدّت في بيان صحافي أنها ‘‘طلبت من منظمي الندوة الامتناع عن دعوة السيدة أبو دقة” وأنها ستضمن ‘‘التطبيق الصارم’’ لهذا القرار. بينما اعتبرت الجهة المنظمة، أنه ‘‘من الضروري أن يتمكن شعب ليون من سماع هذا الصوت الذي يسعى الفصلُ العنصري الإسرائيلي لإسكاته’’، معتبرة أن إلغاء مشاركة هذه السيدة الفلسطينية ‘‘حملة تشويه’’ تهدف إلى ‘‘منع أي انتقاد لدولة إسرائيل’’.

جيروم فاينيل رئيس ‘‘Collectif 69 Palestine’’ (تجمع 69 لدعم الشعب الفلسطيني)، قال في بداية الندوة: ‘‘لقد مررنا ببضعة أيام مضطربة’’. قبل ذلك بوقت قصير، تخلّى التجمع عن طلب إدارة جامعة ليون 2 بدعوة مريم أبو دقة، التي تم تقديمها على أنها ناشطة في مجال حقوق المرأة في فلسطين، ولكنها أيضا ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي بأنها منظمة إرهابية’’.

استُهلّت الندوة بفيلم وثائقي قصير من منظمة العفو الدولية يصف سياسات دولة إسرائيل بـ‘‘الفصل العنصري’’. تحدث جيروم فاينيل مرة أخرى، معتبراً أن ‘‘الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كان بمثابة نزهة مقارنة بما يحدث في إسرائيل’’، لأنه ‘‘لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في شرعية وجود الأفارقة السود في جنوب أفريقيا’’.

في غياب مريم أبو دقة، على الأقل عن المنصة، تحدث الأكاديمي الفرنسي- الفلسطيني حسام الأقرع من غزة عبر الفيديو عن ‘‘الكهرباء لمدة ساعتين يوميا’’ أو ‘‘استحالة التخطيط لرحلة’’.

وبعد ساعة ونصف من المناقشات، رفع أحد المنظمين الغطاء عن المفاجأة المخصصة للقاعة، بالتحدث مباشرة مع مريم أبو دقة، التي تسللت إلى الصف الأول. وفي مداخلة قصيرة، تحدثت الأخيرة عن طلب إلغاء حضورها، قائلة: ‘‘تعالوا تكلموا معي واسألوني. إذا كنتم تخافون من أن أتكلم، اذهبوا وانظروا بأم أعينكم في فلسطين”. وشددت قائلة: ‘‘أنا هنا للمطالبة فقط بالحرية والعدالة، ولا شيء آخر’’.

وهذا ليست الندوة الأولى المؤيدة للفلسطينيين التي تثير جدلا في مدينة ليون هذا العام. ففي شهر يونيو الماضي، أشارت المحافظة إلى مخاطر الإخلال بالنظام العام لحمل رئيس بلدية ليون على منع ندوة للمحامي الفرنسي- الفلسطيني صلاح حموري، الذي تشتبه إسرائيل بارتباطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما ينفيه الأخير. وألغت المحكمة الإدارية الحظر أخيرا وتمكن من تنظيم الندوة أمام 200 شخص.