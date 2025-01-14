صحافة | دولية

“فرنسا الأبية” يدعو إلى وقف التصعيد مع الجزائر متهماً وزير الداخلية الفرنسي بالمساهمة في تأجيجه

14 - يناير - 2025

وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في لوهافر. 13 يناير 2025. ا ف ب

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باريس- “القدس العربي”: على وقع التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، اتهم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، في بيان، وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بأنه أحد السياسيين الذين يساهمون في تصعيد التوترات بين فرنسا والجزائر.

جاء في بيان “فرنسا الأبية”، بزعامة جان لوك ميلانشون، الذي أعادت نشره ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب: “لا للتصعيد بين فرنسا والجزائر!”.

 وبحسب الحزب السياسي، فإن “طريقة برونو روتايو، منذ دخوله الحكومة، تحثّ على التصعيد والمواجهة، وهو أمر غير مسؤول”.

ويبدو أن رد فعل “فرنسا الأبية” مرتبط جزئيًا بالرد الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي، يوم الأحد الماضي، على مارين تونديلر، رئيسة حزب “الخضر” اليساري، بعد اتهامه له بمخالفة سيادة القانون والقانون الدولي من خلال إرساله لمواطن جزائري (مؤثر على تيك توك) إلى بلاده، والذي أعادته السلطات الجزائرية.

وشدّدت النائبة البرلمانية اليسارية على أن العلاقات بين الدول لها قواعد أيضًا، موضحة أنه عندما يكون لديك مواطن من بلد ما، وتريد إعادته إلى بلده، يتم ذلك بموافقة البلد.

فكان رد برونو روتايو الآتي: “إلى أولئك الذين لديهم حساسية تجاه حجج الجزائر.. لقد تم اتخاذ المرسوم الوزاري على أساس وقائع تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام العام. هذه الاستجابة الإدارية لحالة الطوارئ المطلقة تختلف عن الاستجابة القضائية. هذا هو الفصل بين القضاء والإدارة في دولة تقوم على سيادة القانون”.

وأضاف الوزير الفرنسي: “القبول للإقامة هو قرار سيادي تتخذه الدولة المضيفة. والعودة إلى البلد الأصلي أيضًا. في هذه الحالة، كان الشخص المعني يحمل جواز سفر جزائرياً بيومترياً ساري المفعول. وبموجب شروط بروتوكول عام 1994 بين فرنسا والجزائر، بشأن إعادة قبول مواطنيهما، فإن العودة تتم تلقائيًا. هذا هو القانون الدولي”.

وفي اليوم السابق، بررت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها عودة المواطن إلى أراضيها بـ “انتهاكات الحقوق المكتسبة” من قبل المؤثر في فرنسا. وأوضحت السلطات أن “القرار الجزائري في هذه القضية مدفوع بالحرص على تمكين هذا المواطن من الرد على الاتهامات الموجهة إليه، وتأكيد حقوقه والدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة ومنصفة”.

وفي بيانه الصحفي، أكد حزب “فرنسا الأبية” أن الخلاف بين الجزائر وفرنسا بشأن هذا الطرد “لا ينبغي حلّه إلا من خلال تطبيق القانون”.

ويضيف الحزب أنه “إذا تأكدت التصريحات المنسوبة للمؤثر الجزائري على تيك توك، فإن دعوات هذا المواطن إلى العنف، وخاصة ضد أحد معارضي النظام الجزائري، غير مقبولة.

ولكن لا يمكن أن تؤدي إلى حرمان المتهم من حقوقه. ففي جميع الظروف، يجب على فرنسا احترام حقوق الأفراد”، يُشدد حزب “فرنسا الأبية” في بيانه.

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  1. يقول عبد الله سحنون:
    يناير 14, 2025 الساعة 7:33 ص

    أخطأت الجزائر بعدم استقبال مواطن يدافع عنها. النظام الجزائري

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    1. يقول مالك:
      يناير 14, 2025 الساعة 9:47 ص

      هذه أمور صعب أن تفهمونها. طالع بيان وزارة الخارجية لماذا تمت إعادته. هو من طلب العودة. لديه أسرة (أولاد)، عقدعمل، و مقيم بطريقة شرعية منذ سنوات

    2. يقول الشيخ بهلول:
      يناير 14, 2025 الساعة 9:57 ص

      الجزائر ادرى بشؤونها من أي أحد مهما كانت ذاته وصفته ووطيفته ومهامه ومستواه وطز في فرنسا جملة وتفصيلا

  2. يقول المراقب:
    يناير 14, 2025 الساعة 9:46 ص

    فرنسا، أربع حكومات في سنة واحدة !
    و يقولون الجزائر تعيش أزمة 😁

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    1. يقول فرنسا 🇫🇷:
      يناير 14, 2025 الساعة 3:37 م

      پلييز لا تقارن الجزائر بفرنسا لان مداخيل شركة رونو فقط يساوي ميزانية الجزائر لمدة اربع سنوات. ما أتكلم على شركة واحدة من بين آلاف الشركات

  3. يقول هشام:
    يناير 14, 2025 الساعة 11:59 ص

    النظام الجزائري يساند أبناءه في المهجر
    كان بإمكانه استقبال هذا المواطن و طي الصفحة . ولكن ماخفي أعظم لأن قبول استعادة هذا الجزائري بطريقة مخالفة للقانون كان سيفتح شهية اليمين المتطرف الفرنسي من أجل تخويف الجالية الجزائرية وترهيبها و قمعها و هو ما أدركته الجزائر مما يؤكد نباهة و فطنة القرار الجزائري.
    وهو ما أشعل سعار الحكومة الفرنسية لأنها قرأت الرسالة الجزائرية جيدا وفهمت أبعادها و مدى صلابة الموقف الجزائري و استقلالية القرار السيادي وعدم الخضوع و الانبطاح مهما كانت قوة الدولة محل الخلاف…

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