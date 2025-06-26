فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات

باريس: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، الخميس، أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين “ليس من المحرمات”، مشددًا على ضرورة اتخاذ هذا القرار في الوقت المناسب وبما يخدم جهود التوصل إلى حل سياسي للنزاع الفلسطيني.

وقال لوموان ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للوزارة في باريس “هذه المسألة ليست من المحرمات. ينبغي أن تتم في التوقيت الذي يكون فيه هذا الاعتراف مفيدًا لدفع العملية السياسية”.

وأضاف أن “الصراع الذي اندلع مؤخرا نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران، لا يجب أن يُنسي العالم ما يجري في غزة”، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الأوضاع هناك بـ”حذر بالغ”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح، في 16 فبراير/ شباط 2024، أن الاعتراف بدولة فلسطين “ليس من المحظورات” بالنسبة لفرنسا، في إشارة إلى انفتاح بلاده على هذه الخطوة ضمن ظروف مناسبة.

وكان من المقرر عقد “مؤتمر فلسطين الدولي” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة وإحياء مسار حل الدولتين، إضافة إلى تشجيع المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، أعلن ماكرون تأجيل المؤتمر دون تحديد موعد جديد.

(الأناضول)