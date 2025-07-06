فرنسا: الصين تستخدم سفاراتها لتقويض مبيعات طائرات رافال

باريس: توصَّل مسؤولون عسكريون واستخباراتيون فرنسيون إلى أن الصين استخدمت سفاراتها لنشر شكوك حول أداء طائرات رافال الفرنسية الصنع، بعد مشاركتها في معارك بين الهند وباكستان في مايو/أيار، ما يشير إلى تورّط بكين في محاولة لتقويض سمعة ومبيعات المقاتلة الرائدة في فرنسا.

وتشير نتائج من خدمة استخباراتية فرنسية، اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إلى أن ملحقين دفاعيين في سفارات الصين في الخارج قادوا حملة لتقويض مبيعات طائرات رافال، سعياً لإقناع الدول التي طلبت بالفعل المقاتلة الفرنسية- بالأخص إندونيسيا- بعدم شراء المزيد، ولتشجيع مشترين محتملين آخرين على اختيار طائرات صينية الصنع. وأبلغ مسؤول عسكري فرنسي وكالة (أ ب) بالنتائج، شريطة عدم الكشف عن اسمه، ولا عن جهاز الاستخبارات.

وكانت أربعة أيام من الاشتباكات بين الهند وباكستان، في مايو/أيار، هي المواجهة الأكثر خطورة منذ سنوات بين الجارتين المسلحتين نووياً، وشملت قتالاً جوياً شاركت فيه العشرات من الطائرات من الجانبين.

ومنذ ذلك الحين، يواصل مسؤولون عسكريون وباحثون البحث عن تفاصيل بشأن أداء المعدات العسكرية الصينية الصنع التي تمتلكها باكستان- خاصة الطائرات الحربية والصواريخ القتالية الجوية- ضد الأسلحة التي استخدمتها الهند في الغارات الجوية على أهداف باكستانية، خاصة مقاتلات رافال الفرنسية الصنع.

(أ ب)