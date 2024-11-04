سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا: العثور على جثة خنزير صغير أمام مسجد.. ووزير الداخلية يندد بـ“تصرف معاد للمسلمين”

4 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
1

باريس- “القدس العربي”:

تم العثور نهاية هذا الأسبوع على جثة خنزير، يبدو أنها ألقيت من نافذة سيارة، بحسب كاميرات المراقبة، أمام مقر الجمعية الثقافية الفرنسية التركية والتي يوجد بداخلها مسجد، في بلدة Saint-Usag الفرنسية الصغيرة، ما أثار حالة من الغضب، وأدى إلى فتح المدعي العام في مدينة Dijon لتحقيق بتهمة “إهانة علنية ذات طبيعة تمييزية”.

بحسب وزارة الداخلية، فقد تم اكتشاف الخنزير البري الصغير جدا أمام مقر الجمعية الفرنسية التركية حيث يقع المسجد، وهو مصاب. فيما قدم ممثلو الجمعية شكوى لدى السلطات.

وزير الداخلية، برونو روتايو، ندد “بتصرف معاد للمسلمين غير مقبول”، مشيرا إلى محاولة إحراق مسجد مدينة Amiens يوم 29 من أكتوبر. وعبّر الوزير عن دعمه ودعم الدولة للمسلمين في هذه البلدة، مشددا على أن “مهاجمة أماكن العبادة أمر جبان للغاية ويرقى إلى مستوى العنف الهمجي”.

وأوضح علي أرطغرل، نائب عمدة بلدة Saint-Usag أن “الجمعية نشطة للغاية داخل البلدية وهي متكاملة تماما”. وذكرت صحيفة “فرانس بلو” أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مكان العبادة هذا، حيث كتب عليه العام الماضي عبارات معادية للمسلمين.

تجدر الإشارة إلى أنه يُعاقب على الإهانة العلنية ذات الطبيعة التمييزية المرتكبة ضد شخص عادي بالسجن لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، تم بالفعل تعليق جثة خنزير بري على أبواب مسجد في منطقة Essonne بضاحية باريس. وأيضا تم وضع رأس خنزير بالقرب من مسجد في مدينة Contrexéville في شهر مارس/ آذار الماضي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 4, 2024 الساعة 10:44 ص

    هه هذه أفعال الصهاينة اليهود الفرنسيين يا أبو العينين 🤔🐒

    رد

أخبار ذات صلة

بايرو: فرنسا على حافة الإفلاس وسأطلب تصويتا برلمانيا على الثقة لتمرير خطة الميزانية
25 - أغسطس - 2025
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد اتهامه الحكومة الفرنسية بالتقاعس في مكافحة معاداة السامية
24 - أغسطس - 2025
توجيه تهمة “التمييز” لمدير متنزه في فرنسا بعد رفضه استقبال إسرائيليين
24 - أغسطس - 2025
باريس.. متظاهرون يحتجون ضد مجازر إسرائيل بغزة
23 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية