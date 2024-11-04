فرنسا: العثور على جثة خنزير صغير أمام مسجد.. ووزير الداخلية يندد بـ“تصرف معاد للمسلمين”

باريس- “القدس العربي”:

تم العثور نهاية هذا الأسبوع على جثة خنزير، يبدو أنها ألقيت من نافذة سيارة، بحسب كاميرات المراقبة، أمام مقر الجمعية الثقافية الفرنسية التركية والتي يوجد بداخلها مسجد، في بلدة Saint-Usag الفرنسية الصغيرة، ما أثار حالة من الغضب، وأدى إلى فتح المدعي العام في مدينة Dijon لتحقيق بتهمة “إهانة علنية ذات طبيعة تمييزية”.

🔴Un marcassin mort a été retrouvé devant une association franco-turque abritant une #mosquée dans une commune rurale. Le ministre #Retailleau a dénoncé un “acte anti-musulman”. Pour l’heure, aucune preuve des motivations de cet événement isolé n’a été rapportée. #islamophobie pic.twitter.com/Fr6WNFsgOu — Sirènes (@SirenesFR) November 2, 2024

بحسب وزارة الداخلية، فقد تم اكتشاف الخنزير البري الصغير جدا أمام مقر الجمعية الفرنسية التركية حيث يقع المسجد، وهو مصاب. فيما قدم ممثلو الجمعية شكوى لدى السلطات.

وزير الداخلية، برونو روتايو، ندد “بتصرف معاد للمسلمين غير مقبول”، مشيرا إلى محاولة إحراق مسجد مدينة Amiens يوم 29 من أكتوبر. وعبّر الوزير عن دعمه ودعم الدولة للمسلمين في هذه البلدة، مشددا على أن “مهاجمة أماكن العبادة أمر جبان للغاية ويرقى إلى مستوى العنف الهمجي”.

Cette nuit l’association franco-turque de Saint-Usage qui abrite une mosquée a été visée par un acte anti-musulman intolérable, deux jours après la tentative d’incendie de la Mosquée d’Amiens, pour laquelle une enquête est en cours. Je veux exprimer aux croyants de ces… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 2, 2024

وأوضح علي أرطغرل، نائب عمدة بلدة Saint-Usag أن “الجمعية نشطة للغاية داخل البلدية وهي متكاملة تماما”. وذكرت صحيفة “فرانس بلو” أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مكان العبادة هذا، حيث كتب عليه العام الماضي عبارات معادية للمسلمين.

تجدر الإشارة إلى أنه يُعاقب على الإهانة العلنية ذات الطبيعة التمييزية المرتكبة ضد شخص عادي بالسجن لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، تم بالفعل تعليق جثة خنزير بري على أبواب مسجد في منطقة Essonne بضاحية باريس. وأيضا تم وضع رأس خنزير بالقرب من مسجد في مدينة Contrexéville في شهر مارس/ آذار الماضي.