النواب الفرنسيون يرفضون مشروع قانون الهجرة.. “صفعة قوية للحكومة.. وسيناريو كارثي”- (فيديوهات)

باريس- “القدس العربي”: تعرضت الحكومة الفرنسية، لاسيما وزير الداخلية، لصفعة قوية، وسيناريو وصفه مراقبون بالكارثي، من خلال رفض مشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة مساء هذا الإثنين، في الجمعية الوطنية، بعد اعتماد المعارضة مقترح الرفض المسبق الذي قدمه حزب “الخُضر” (أنصار البيئة) المصنف يسارا، وحظي بأصوات نواب حزب “الجمهوريون” اليميني-المحافظ وحزب “التجمع الوطني” اليمني-المتطرف، ناهيك عن نواب أحزاب اليسار.

على الرغم من الحجج التي قدمها وزير الداخلية جيرار دارمانان للدفاع عن مشروع قانون الهجرة، فقد تم اعتماد اقتراح الرفض الأولي هذا، بأغلبية خمسة أصوات تقريبًا، رافضة نص وزير الداخلية – صوت 270 نائباً لصالح هذا الاقتراح مقابل 265.

❌ Rejet du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, en première lecture, après l'adoption d'une motion de rejet préalable. 🔎 En savoir plus : https://t.co/uiG3K11A3q#DirectAN pic.twitter.com/3q5a6dZ5aR — Assemblée nationale (@AssembleeNat) December 11, 2023

وبعد وضع مشروع قانون الهجرة على الرف في الوقت الحالي، بفارق صوتين، قدّم وزير الداخلية جيرار دارمانان استقالته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي رفضها. وفي مواجهة هذه الهزيمة، دعا المعسكر الرئاسي إلى اجتماع أزمة لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله في مواجهة هذه الأزمة السياسية.

Retrouvez mon intervention au 20h de @TF1 ce soir ⤵️ pic.twitter.com/IR2CLhR6eN — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 11, 2023

واعتبرت سيريل شاتلان، رئيسة المجموعة البيئية في البرلمان عقب هذا التصويت، أن اليوم هو انتصار لأولئك الذين اختاروا المجيء وعيش حياة في فرنسا. من جانبها، قالت النائب الشيوعية، إلسا فوسيلون: “لا نريد قانونًا آخر شديد القسوة. إنها لوحة صوتية لتصريحات الكراهية”.

واحتفل بعض النواب نتيجة هذا التصويت على نطاق واسع. وسمعت صرخات الفرح وهتافات “استقالة دارمانان”.

وقالت مارين لوبان، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف: “من خلال التصويت على مقترح الرفض هذا، قمنا بحماية الفرنسيين من قانون مؤيد للهجرة يتوخى تنظيم استقبال المزيد من المهاجرين”.

En votant cette motion de rejet, nous avons protégé les Français d'une loi pro-immigration qui envisageait d'organiser l'accueil de plus en plus d'immigrés. Il n'en était pas question. pic.twitter.com/1z0cDoQGrz — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 11, 2023

وكان دور حزب “الجمهوريون” اليميني-المحافظ حاسماً في فشل مشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة. وبحسب تعليلات التصويت، أيد 40 من أصل 62 نائباً من حزب “الجمهوريون” اقتراح الرفض المسبق، مستنكرين “تفكيك” النص في مجلس الشيوخ. ورحبّ رئيس الحزب إريك سيوتي برفض النص الذي “لا يستجيب بأي حال من الأحوال لتحديات الهجرة”، وأضاف القول مدافعًا عن نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس الشيوخ: “نريد نصًا يستجيب للتحديات الحقيقية”.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يحظى فيه اليمين حزب “الجمهوريون” بالأغلبية، قد تبنى في وقت سابق نسخة أكثر صرامة من نص مشروع قانون الهجرة هذا الذي يهدف إلى فرض المزيد من الشروط والقيود على المهاجرين وطالبي اللجوء.

ومع ذلك، سيعود النص مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ، ما لم تقرر السلطة التنفيذية التخلي عنه نهائياً، أو الدعوة إلى لجنة مشتركة متكافئة/متساوية، يحاول فيها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ إيجاد حلول وسط للخروج بنص مشترك.