فرنسا.. اليمين المتطرف ينظم احتجاجا في باريس ضد حظر ترشح لوبان في الانتخابات

باريس: دعا حزب اليمين المتطرف الفرنسي بقيادة مارين لوبان إلى تنظيم مظاهرة في باريس اليوم الأحد بعد أن منعها القضاء من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة.

ويتوقع حزب التجمع الوطني أن يشارك بين 8 آلاف إلى 10 آلاف شخص في المظاهرة، حسبما أفادت وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين في الحزب.

كما تم التخطيط لاحتجاجين مضادين اليوم الأحد. فقد دعا حزب “فرنسا الأبية” اليساري وحزب الخضر إلى التظاهر ضد اليمين المتطرف في ساحة “بلاسا دي لا ريبوبليكا” أو “ساحة الجمهورية” بوسط باريس.

وفي الوقت نفسه، يخطط أنصار حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، “حزب النهضة”، للتظاهر خارج اجتماع حزبي مقرر في ضواحي المدينة.

وقالت الشرطة إنها ستكون في حالة تأهب قصوى أثناء الاحتجاجات.

وأدانت محكمة فرنسية يوم الاثنين الماضي لوبان وحزبها وعددا من مسؤولي الحزب بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي. وقد صدر حكم بالسجن مع وقف التنفيذ جزئيا، وتم حظرها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.

وعلى الرغم من أن حكم السجن موقوف بسبب استئناف تقدمت به لوبان، فإن حظر الترشح يدخل حيز التنفيذ فورا. وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

وتخشى لوبان أنه حتى إذا فازت في الاستئناف، فقد يمنعها إجراء قانوني طويل من الترشح بعد عامين.

ومع ذلك، أفادت محكمة الاستئناف في باريس بأنها تعتزم إصدار حكمها بحلول منتصف عام 2026.

ومن المقرر أن تبدأ مظاهرة التجمع الوطني الساعة 3 بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينيتش).

(د ب أ)