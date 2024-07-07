فرنسا: انتكاسة لليمين المتطرف … اليسار يتصدر نتائج الانتخابات

باريس ـ «القدس العربي»: في مفاجأة من العيار الثقيل، وصفها البعض بأنها أكبر مفاجأة انتخابية في تاريخ فرنسا، تصدرت «الجبهة الشعبية الجديدة» التي تضم أحزاب اليسار، النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي جرت أمس الأحد، واحتل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، فيما تعرض حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف لما يشبه الانتكاسة بعد تصدره لنتائج الجولة الأولى وبعد أن كانت جميع الاستطلاعات تتوقع حصوله على أغلبية برلمانية.

وقد حصلت «الجبهة الشعبية الجديدة» على ما بين 175 إلى 205 مقاعد، من أصل 577 وفق التقديرات الأولية، فيما حل معسكر ماكرون ثانيا بحصوله على بين 150 إلى 175 مقعداً، تاركاً المركز الثالث لحزب مارين لوبان الذي حصل على ما بين 115 150 مقعداً برلمانيا.

وسجلت هذه الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية نسبة مشاركة قياسية وصلت إلى حوالي 67 % وهو مستوى غير مسبوق.

جان لوك ميلانشون، رئيس حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي، الذي يعد أبرز قوة في تكتل أحزاب اليسار، سارع إلى القول إنه «من واجب ماكرون دعوة الجبهة الشعبية الجديدة لأحزاب اليسار إلى الحكم»، قائلاً إن الرئيس الحالي «يجب أن يعترف بهذه الهزيمة من دون محاولة الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال»، علما أن النتائج تظهر عدم تمكن أي طرف من الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلقة المتمثلة في الحصول على 289 مقعدا من أصل 577، ما ينذر بجمعية وطنية مشتتة ومشهد سياسي فوضوي، وبالتالي، فإن التحدي يكمن الآن في مدى إمكانية تشكيل ائتلاف متماسك للوصول إلى أغلبية تسمح بحكم البلاد خلال فترة السنتين ونصف السنة المتبقية من الفترة الرئاسية الثانية لماكرون.