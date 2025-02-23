فرنسا: بارديلا يدعو إلى “التوقف عن منح أي تأشيرة للجزائر طالما أنها ترفض استعادة مواطنيها”- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

دعا رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الفرنسي، جوردان بارديلا، إلى “المواجهة مع الجزائر” بعد الهجوم الذي وقع أمس السبت في مدينة ميلوز شرق فرنسا، على يد مواطن جزائري خاضع إلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).

على هامش حضوره المعرض الزراعي الدولي بباريس، شدد جوردان بارديلا، في مداخلة على شاشة تلفزيون على قناة TF1، على أنه “لا ينبغي منح أي تأشيرة للجزائر طالما أنها ترفض استعادة مواطنيها”.

Le ministre de l’Intérieur fait des annonces qui sont certes des annonces de bon sens, mais il n’agit pas. Or maintenant il faut agir ou il faut partir ! Il n’y a aucune raison que nous conservions sur notre sol des individus étrangers condamnés pour apologie de terrorisme. pic.twitter.com/1ZCzgf3zAx — Jordan Bardella (@J_Bardella) February 23, 2025

وجاء تصريح بارديلا رداً على الهجوم طعناً يوم السبت في مدينة ميلوز شرق فرنسا، الذي أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى بينهم عناصر من الشرطة، والذي أوضحت السلطات الفرنسية أن المشتبه به في ارتكابه هو جزائري مدرج ضمن “ملف معالجة التقارير تجنبا للتطرف ذي الطابع الإرهابي”.

ودعا جوردان بارديلا إلى وضع حد لاتفاقية 1968 التي تسهل وصول المواطنين الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية. وقال: “بعد يوم من هجوم بالسكين القاتل في مدينة ميلوز، يقوم وزير الداخلية برونو روتايو بالكثير من الاتصالات، ولكن علينا الآن أن نتحرك أو نرحل”.

وأضاف النائب الأوروبي: “في كل مرة، يكون الأمر بشكل منهجي هو نفس الشخصيات، نفس الملفات الشخصية، الأشخاص الذين يتم إدراجهم، والذين يتم مراقبتهم لقربهم من الأصولية الإسلامية والذين لا نطردهم من الأراضي الفرنسية”.

هاجم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جان فيليب تانغي، وزير الداخلية على إذاعة فرنسا الدولية، واعتبر أنه يقوم بـ“تأييد لفظي لسياسة ماكرونية”

كما هاجم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جان فيليب تانغي، وزير الداخلية على إذاعة فرنسا الدولية، واعتبر أنه يقوم بـ“تأييد لفظي لسياسة ماكرونية (نسبة إلى ماكرون) لا تتغير”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن الأجهزة الفرنسية قد تقدمت بعشرة طلبات إلى نظيرتها الجزائرية للحصول على تصاريح قنصلية لطرد المهاجم من مدينة ميلوز، ولكن دون جدوى. ودعا الوزير إلى الانتقال إلى “توازن القوى” مع الجزائر.

أشار وزير الداخلية، مساء السبت، إلى عدم تعاون الجزائر بعد هجوم مولوز.

وخلافا لوزير الداخلية، سعى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم إلى تخفيف الهجوم الجديد الذي يشنه برونو روتايو ضد الجزائر، قائلا إنه من الأفضل “المطالبة بالتعاون” بدلا من ”صراع القوة العقيم”. وأضاف: “الدبلوماسية هي مجموعة كاملة من الأدوات. ما يهمنا هو أمن الفرنسيين، وليس توازن القوى من أجل توازن القوى”.