فرنسا: بسبب حرف الشرطة تداهم مطعما بتهمة «الترويج» لحركة حماس

باريس ـ «القدس العربي»: في تصرف أثار استغراب وذهول وصدمة صاحب المطعم وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، قامت مجموعة من عناصر الشرطة البلدية الفرنسية مساء الأربعاء المُنصرم بمداهمة مطعم للوجبات السريعة في مدينة فالانس بجنوب شرق فرنسا مهددة باغلاقه وملاحقة صاحبه قضائياً بتهمة «الترويج لحركة حماس» الفلسطينية، المصنّفة «تنظيماً إرهابياً» من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك فقط لأن اللافتة المضيئة المعلقة على واجهة المطعم كُتب عليها اسم المطعم شابها عُطب تسبب في عدم إنارة أحد الحروف (C) ليتحول الاسم من CHAMAS TACOS إلى HAMAS TACOS.

تدخلت شرطة بلدية فالنسيا، بعد تنبيهها، وطلبت من صاحب المطعم إطفاء اللافتة المضيئة بالكامل وهددته بـ«الإغلاق الإداري» وفقًا لمقطع فيديو نُشر على «تيك توك» وتم نقله على منصة «إكس» وغيرها. ويظهر مقطع فيديو نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي «سناب شات» عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة حول المطعم، وهددوا بـ«الإغلاق الإداري» إذا ترك اللافتة المضيئة كما هي.

صاحب المطعم، ويدعى محمد، شرح لهم أن الأمر لا يتعدى انه تزامن مؤسف مع الأحداث الجارية في الشرق الأوسط. ونقل عنه موقع إخباري محلي بعد ذلك قوله بأنه ما يزال مصدوماً من تدخّل الشرطة البلدية: «هذه القصة خطيرة للغاية، إنها تذهب إلى أبعد من ذلك. حصل عطب في إنارة الخرف (C) قبل شهر (أي قبل اندلاع الأحداث الحالية في غزة) وكنّا ننوي إعادة الواجهة بأكملها في الأشهر المقبلة. ولم أكن أعلم حتى الآن أن حماس مصنفة منظمة إرهابية. إنها صدفة لا أكثر. نحن نمارس الأعمال التجارية، وليس السياسة» يوضح صاحب مطعم الوجبات السريعة.

ووفقا لما ذكره مجلس المدينة، فقد تأثر العديد من المارة لرؤية كلمة «حماس» تظهر في المساء منذ الحرب بين إسرائيل وحماس. ولذلك قامت إدارة الشرطة البلدية بإرسال طاقم للمطالبة بإطفاء اللافتة. لكن العاملين في المطعم تعاملوا مع التدخل على أنه مزحة، الأمر الذي دفع رجال الشرطة البلدية إلى تحذيرهم بأنه إذا كان الأمر طوعيًا، فإن المطعم معرض للإغلاق الإداري، توضح البلدية، مؤكدة أن الأمر انتهى بالنسبة لها منذ تم إطفاء اللافتة لحين إصلاحها.