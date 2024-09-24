فرنسا بين لبنان وإسرائيل: محنة «الأم الرؤوم»

الصورة التاريخية التُقطت في مثل هذا الشهر الحالي، أيلول (سبتمبر) ولكن قبل 104 سنوات، وجمعت قائد الجيش الفرنسي في بلاد الشام الجنرال هنري غورو والمفتي الأكبر لبيروت الشيخ مصطفى نجا والبطريرك الماروني إلياس حويك. مكان الصورة هو بيروت، والمناسبة كانت إعلان دولة لبنان الكبير، وقبلها كان الاستعمار الفرنسي قد ابتكر تقسيم سلطات البلد بين رئيس ماروني ورئيس حكومة سني ورئيس مجلس نواب شيعي.

واليوم مع ذهاب العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والعاصمة بيروت إلى مستويات قصوى من التوحش والهمجية، تُستذكر العلاقات بين لبنان وفرنسا، فلا تغيب عنها العبارة الشائعة التي تطلق على فرنسا صفة «الأمّ الرؤوم» التي رعت وترعى لبنان واللبنانيين. وفي ضوء هذه الحقيقة التاريخية لم يكن غريباً أن يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة اتخذت صيغة الفيديو، إلى «أصدقائي الأعزاء» اللبنانيات واللبنانيين، ذكّر فيها أولاً بـ «التاريخ العريق الذي يجمعنا» و«أننا نساندكم في كل محنة تمرون بها بكل إخلاص وأخوية».

وبالطبع، لم يغفل ماكرون عن التنويه إلى مبادرته الشخصية إلى زيارة لبنان بعد يومين فقط على انفجار مرفأ بيروت مطلع آب/ أغسطس 2020، والجهود الدبلوماسية اللاحقة التي بذلتها باريس لمعالجة مشاكل لبنان السياسية والاقتصادية والرئاسية والحكومية المتراكمة. لكنه تغافل عن حقيقة ذهاب تلك المبادرات والمساعي أدراج الرياح، فلا تمت محاسبة المسؤولين عن الانفجار، وانقضى عامان تقريباً ولبنان بلا رئيس.

ومما يثير مزيجاً من السخرية والعجب افتراض ماكرون في مقطع الفيديو أنه «لا أحد لديه مصلحة في التصعيد» و«لا شيء، لا مغامرة إقليمية، ولا مصلحة خاصة، ولا ولاء لأي قضية مهما كانت يستحقّ إثارة صراع في لبنان» متناسياً هنا أيضاً اتصاله الهاتفي الأخير مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حين اتخذ رد الأخير وجهة توبيخ الأول ومطالبة ماكرون بانتقاد «حزب الله» أولاً، وأن دولة الاحتلال ماضية نحو تنفيذ العدوان على لبنان.

كذلك تجاهل ماكرون سلسلة الحقائق الساطعة التي جعلت وتجعل لبنان جزءاً من مشروع إسرائيلي لا يقل عراقة عن علاقات فرنسا التاريخية من لبنان، وأن حروب دولة الاحتلال ضد لبنان تتجاوز بكثير تعريفات المغامرة الإقليمية أو المصلحة الخاصة أو الولاء لقضية ما، حتى إذا كانت بالفعل تنطوي على مصلحة نتنياهو الشخصية في توسيع نطاق الحروب وعلى خوض أي مغامرة في سبيل ذاك الغرض.

وثمة انشطار ثلاثي لمحنة الأم الرؤوم، في عشق دولة الاحتلال كما عبر عنه ماكرون نفسه خلال الحجيج السريع إلى القدس المحتلة يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 للإعراب عن تضامن مطلق مع نتنياهو من جانب أول، وفي الحيرة إزاء رعاية لبنان واستمرار الوصاية الأمومية عليه بمنأى عن الإضرار بمصالح دولة الاحتلال من جانب ثانٍ. وأما الجانب الثالث فهو خيانة فرنسا ماكرون لبعض أبرز القِيَم السامية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي كلما اتصل الأمر بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، لصالح دولة الاحتلال دائماً.